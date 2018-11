E.Yeni Malatyaspor yönetiminden stat itirafı

Yeni Malatyaspor'un tesis, stat ve taraftardan sorumlu yöneticisi Remzi Uğur, "Statla alakalı bize bizzat gelip şikayette bulunan taraftarlarımız var. Onlara da teşekkür ediyoruz. İşlerini bırakıp, bana stadın eksiklerini belirtiyor. Biz de bunları dikkate alıyoruz" dedi.

Yeni Malatyaspor'un tesis, stat ve taraftardan sorumlu yöneticisi Remzi Uğur, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Yeni Malatyaspor'un TFF 2.Lig'den Süper Lig'e yükselme sürecinde kendisini çok geliştirdiğini ifade eden Uğur, "Başarılı olursunuz veya olmazsınız ama emek varsa, bu emeğe saygılı olunması lazım. Bizde yönetim olarak bizden önceki yönetimlere saygılıyız. Onlara teşekkür ediyoruz. Bizim yönetimimizde başkanımız herkesi dinleyen bir kişiliğe sahip. Yönetim kurulu olarak her konuyu masaya yatırıp, tartışıyoruz ve genelde de çok doğru kararlar veriyoruz” şeklinde konuştu.

"Her şeyden önce iyi bir yönetimimiz var"

Uğur, Yeni Malatyaspor'un herkesin ortak paydası olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Her şeyden önce iyi bir yönetimimiz var. Çok iyi bir müdürümüz, sportif direktörümüz, teknik direktörümüz, futbolcularımız ve candan çalışan personelimiz var. Böyle olunca da başarı geliyor. Dişliler güzel bir şekilde dönüyor ve biz de iyi bir şekilde yolumuza devam ediyoruz."

"Beş yıldızlı konfora sahip bir tesise sahibiz"

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nin son durumuna da değinen Uğur, "Türkiye'de bütün kulüpleri gezdiğinizde iyiler arasında yer alacak bir tesisimiz var. Sadece görmek istediğim tesisin yan tarafındaki çıplak alanlar yeşillendirilirse, çok daha güzel olacak. Beş yıldızlı konfora sahip bir tesise sahibiz. Çevresel düzen ve sosyal alan tek eksiğimiz. Antrenman sahasının çevresi çok çıplak kaldı, ağaçlandırmak gerekiyor. Tesiste bana göre tek eksik odur. Kısa sürede çok güzel çalışmalar yapıldı. Orası da istediğimiz hale gelecek ama bir an önce olsun istiyoruz. Bu noktada da Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden destek bekliyoruz" diye konuştu.

"Statla alakalı bize bizzat gelip şikayette bulunan taraftarlarımız var"

Uğur, 'Yeni Malatya Stadyumu'nda eksikler var mı' sorusuna, ise şu yanıtı verdi:

"Statla alakalı bize bizzat gelip şikayette bulunan taraftarlarımız var. Onlara da teşekkür ediyoruz. İşlerini bırakıp, bana stadın eksiklerini belirtiyor. Biz de bunları dikkate alıyoruz. Tabi çok şikayet aldık. Geçen sezon stadımız tam anlamıyla tamamlanmadan maç oynamaya başladık. O bölümlerde çok şikayetler aldık, bunlar haklı şikayetlerdi. Ama şöyle bir sıkıntımız vardı; stat tamamlanmadan, bazı bölümlerde inşaat devam ederken maç oynadık. Şu anda özellikle lavabo temizliği, su sıkıntılarından bahsediliyor. Doğrusunu söylemek gerekirse, ben her maçtan bir gün önce statta, stat müdürümüz ile birlikte her tarafı geziyoruz. Lavabo temizliği, suya ve ışıklara bakıyoruz. Maç başlarken her şey eksiksiz. Tabi maç anında temizlik yapmak imkanımız olmuyor. Maçtan bir gün önce her hafta eksikleri kontrol ediyoruz. Stat içerisinde bana göre çok sorun edilecek bir eksiğimiz yok. Doğu'nun 4 çıkış kapısı, engelli tribünün girişinde sadece bir giriş ve bir çıkış var. 4 kapı oraya geldiği zaman yığılma oluyor. Yığılma olduğundan dolayı şikayet geliyor. Şikayetleri aldıktan sonra o noktada inceleme yaptım. Tek kapı olduğu için sıkışma oluyor. Burada ikinci bir kapı açtık. İnsanlar ‘D1'den çıkıp stadın dışına çıkarım' diyorsa yanılıyor, bu özellikle emniyetin istediği bir şey tek giriş ve tek çıkış ama biz ikinci bir kapı yapacağız, artık tek giriş ama iki çıkış olacak. İkinci çıkışı maçtan sonra açacağız. Ölçüler alındı ve milli arada ikinci kapı yapılacak."