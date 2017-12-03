Diğer
Kategoriler
03 Aralık 2017 13:31

E.Yeni Malatyaspor’da 2 futbolcu cezalı duruma düştü

E.

E.Yeni Malatyaspor’da 2 futbolcu cezalı duruma düştü

03 Aralık 2017 13:31

Yeni Malatyaspor’da Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda oynanan ve 0-0 berabere tamamlanan T.M. Akhisar karşılaşmasında sarı kart gören orta saha oyuncuları Aytaç Kara ve Murat Yıldırım cezalı duruma düştüler.


Sarı-kırmızılı takımda ilk 11’in değişmez oyuncuları Aytaç Kara ve Murat Yıldırım, Akhisar karşısında rakibe faul ve şiddetli itiraz gerekçeli olarak hakem Cüneyt Çakır’dan sarı kart gördüler. Müsabakaya kart sınırında çıkan Aytaç ve Murat toplamda 4 sarı karta ulaştıkları için ligin 15. haftasında iç sahada oynanacak Göztepe müsabakasında forma giyemeyecekler.


İki oyuncunun yokluğunda Göztepe maçı öncesinde eli zayıflayan Teknik Direktör Erol Bulut orta saha düzeninde zorunlu olarak değişikliğe gidecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
10
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    10°C
  • Salı
    Karla Karışık Yağmurlu
    4°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    4°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç