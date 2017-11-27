Diğer
Kategoriler
27 Kasım 2017 13:31

E.Yeni Malatyaspor’da gözler kupa maçına çevrildi

Süper Lig’de haftayı Beşiktaş karşısında aldığı 1 puanla kapatan E.

E.Yeni Malatyaspor’da gözler kupa maçına çevrildi

27 Kasım 2017 13:31

Yeni Malatyaspor’da kupa mesaisi başladı.


Sarı-kırmızılı takım saat 12.00’de Nurettin Soykan Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla Ziraat Türkiye Kupası’nda yarın oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarına başladı. Süper Lig’in 13 haftalık bölümde 15 puan toplayan E.Yeni Malatyaspor’da gözler kupa maçına çevrildi. 5. Eleme Turu maçında Osmanlıspor’a konuk olacak sarı-kırmızılı takımda yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Adem Büyük, Sadık Çiftpınar ve Michael Pereira ile özel işleri nedeniyle ülkesine giden Khalid Boutaib katılmadı. Bu futbolcuların Erol Bulut tarafından kupa maçında dinlendirileceği tahmin ediliyor. Malatya ekibinde altyapıdan çağrılan Furkan Pekşen, Ferhat Canlı ve Burak Kavlak’ın da Osmanlıspor maçı kafilesine dahil edildiği bildirildi. Bu arada sarı-kırmızılı takım yarınki maç için akşam saat 17.40’ta Elazığ’dan kalkacak uçakla Ankara’ya gidecek.


Osmanlıspor ile E.Yeni Malatyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk karşılaşması yarın saat 18.00’de Osmanlı Stadı’nda oynanacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
9
°
C
Yağmurlu
  • Salı
    Yağmurlu
    9°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    10°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    10°C
  • Cuma
    Sisli
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç