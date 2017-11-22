E.Yeni Malatyaspor’da gündem gol sorunu

Onun için de biraz şansa ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum" dedi.

Nurettin Soykan Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan sol bek Aly Cissokho ve forvet Eren Tozlu takımdaki son durumu değerlendirdi.

“Son 2 maçta iyi oynadık”

Son 2 maçtır iyi oynamalarına rağmen gol atamadıklarını belirten Cissokho, "1-0 kazandığımız 2 maçtan sonra, son 2 maçta da çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Evet gol yollarında sıkıntımız var. Bunun için çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Son 2 maçta iyi oynadık. Bir buçuk aydır yeni gelen teknik direktörümüz ile çok iyi çalışıyoruz. Defans olarak da çok çalıştık, o da belli oluyor. Az gol yiyoruz artık ama gol için de çalışacağız. Onun için de biraz şansa ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Onu da önümüzdeki maçta kıracağımızı düşünüyoruz" dedi.

Cissokho kendi performansıyla ilgili yapılan eleştirilere de cevap vererek, şunları söyledi: "Tabii başka bir ofansif oyun yapısından başka bir yere geldim. O anlamda şimdi burada defansif olarak daha çok koşmamız gerekiyor. Rakibi takip etmemiz gerekiyor. Buna alışmak zaman alacak. Bunu da zamanla göreceksiniz, her şey düzelecek."

Eren Tozlu: "Atsak daha farklı olabilirdi"

Takımın golcüsü Eren Tozlu da gol noktasında sıkıntı yaşadıklarını kaydederek, bunu en kısa zamanda aşmak istediklerini söyledi. Eren, "İyi oynadığımızı düşünüyorum ben. Kaçırdığımız gol pozisyonları var. Atsak daha farklı olabilirdi. Nitekim Başakşehir maçında da hemen hemen aynısı olmuştu. Ben şu anda kötü oynadığımızı düşünmüyorum. İyi bir durumda olduğumuzu düşünüyorum. Goller illa ki gelecektir. Her maç böyle olacak diye bir şey yok, nitekim golleri bulduktan sonra galibiyet de gelecektir" dedi.

“Kendi seyircimiz önünde inşallah istediğimiz sonuca ulaşırız”

Beşiktaş maçında taraftarlarının desteğiyle galip gelmek istediklerini belirten Eren, “Yeni haftaya başladık, Alanya maçını unuttuk. İyi hazırlanacağız. Beşiktaş güçlü bir takım bunu herkes biliyor zaten ama kendi sahamızda oynayacağız. Kendi seyircimiz önünde inşallah istediğimiz sonuca ulaşırız” dedi.

“Hocayla konuştuğumuz bir durumdu”

Eren, oynadıkları son maçta hocası Erol Bulut ile konuşarak oyuna yedek başladığını da ifade ederek, "Yaklaşık 10 gün takımdan ayrıydım, geldim sadece 2, 3 antrenmana katıldım. Onda da biraz kondisyon eksikliğim vardı. Hocayla da bir istişare yapmıştık zaten. Yani hocayla konuştuğumuz bir durumdu” diye konuştu.