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26 Kasım 2017 16:22

E.Yeni Malatyaspor’da kaptan Yalçın Ayhan süresiz kadro dışı

E.

E.Yeni Malatyaspor’da kaptan Yalçın Ayhan süresiz kadro dışı

26 Kasım 2017 16:22

Yeni Malatyaspor’da Beşiktaş beraberliği sonrası ani bir kararla takım kaptanı Yalçın Ayhan süresiz kadro dışı bırakıldı.


Beşiktaş beraberliği sonrası toplanan yönetim ve teknik heyet, Yalçın Ayhan’ın süresiz kadro dışı bırakılması yönden bir karar aldı.


Süper Lig’de 13 haftada 15 puan toplayan Yeni Malatyspor’da savunmanın tecrübeli ismi Yalçın Ayhan, disiplinsiz davranışları gerekçe gösterilerek süresiz kadro dışı bırakıldı. 36 yaşındaki tecrübeli stoperin Erol Bulut ve Adil Gevrek’in ortak kararı sonrası kadro dışı bırakıldığı öğrenilirken, yönetimden kadro dışı cezasının içeriğiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.


Edinilen bilgiye göre Kulüp Başkanı Adil Gevrek’in geçen cuma günü tesiste bir toplantı yapmak için Malatya’ya geldiği ve tesislerdeki bu toplantıya kaptan Yalçın Ayhan’ın mazeretsiz katılmadığı öğrenildi. Maçtan önce kriz oluşturmamak için durumu dışarıya yansıtmayan yönetimin, maçın ardından Erol Bulut’un da fikrini alarak bu yönde karar aldığı ifade ediliyor.




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