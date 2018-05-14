haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına Çarşamba günü yapacağı antrenmanla başlayacak.

Bu sezon ilk kez mücadele ettiği Süper Lig’de ligde kalma hedefini yakalayarak taraftarını mutlu eden sarı-kırmızılılar kapanışı iyi yapmak istiyor. Sezonun kapanış haftasında taraftarı önünde renktaşı Kayserispor ile karşı karşıya gelecek Malatya temsilcisinde bu maç öncesinde 3 futbolcu sakatlıklarından dolayı forma giyemeyecek. Galatasaray ile oynanan maçta sakatlanan Issam Chabeke, Arturo Mina ve Eren Tozlu’nun sezonun son maçında forma giyemeyecekleri açıklandı.

“Emek, alın teri ve azim var”

Bu arada takımdaki son durumla İHA’ya açıklamalarda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, kendileri açısında sezonun başarılı geçtiğini söyledi.

Sezon başı koydukları hedefi yakalamanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Ravcı, “Sezona başlarken ligde kalma adına bir yol izleme kararı almıştık ve bugün bu başarıyı yakalamış olmanın verdiği mutluluğu yaşıyoruz. Süper Lig gibi Avrupa’nın sayılı liglerinden birisinde, büyük bütçeli takımlar arasında bu hedefi tutturmak küçümsenecek bir olay değildir. Ben her şeyden önce bir Malatyalı olarak takımımızın iyi bir sezon geçirmesinde emeği olan başta yönetimimiz olmak üzere, teknik heyetimiz, futbolcularımız ve elbette ki taraftarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü’nün son yıllarına bakıldığında hep yukarı doğru seyreden bir başarı grafiği görülecektir. Bu başarı grafiğinin arkasında da kabul ederesiniz ki emek, alın teri ve azim var. İnşallah önümüzdeki yıl bu seneki konumumuzun daha üzerinde bir konumda oluruz” diye konuştu.