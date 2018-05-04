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04 Mayıs 2018 14:35

E.Yeni Malatyasporlu futbolcular paintball ile stres attı

Evkur Yeni Malatyaspor’da futbolcular, Süper Lig’in 32.

E.Yeni Malatyasporlu futbolcular paintball ile stres attı

04 Mayıs 2018 14:35

haftasında oynayacakları Göztepe maçı öncesi paintball oynayarak stres attı.


Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında 7 Mayıs Pazartesi günü oynayacakları Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürem Evkur Yeni Malatyaspor’da futbolcular, paintball oynayarak zorlu mücadele öncesi stres attı. Sarı-kırmızılı futbolculardan Issam, Gilberto, Doria, Berk, Rahman, Ertaç ve teknik ekip ikişerli grup halinde paintball oynadı. İki saat süren oyunda futbolcular heyecanlı anlar yaşadı. Antrenman yorgunluğunu üzerlerinden attıkları gözlenen futbolcular, verdikleri pozlarla da savaş filmlerindeki sahneleri aratmadılar.




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