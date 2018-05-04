E.Yeni Malatyasporlu futbolcular paintball ile stres attı

haftasında oynayacakları Göztepe maçı öncesi paintball oynayarak stres attı.
Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında 7 Mayıs Pazartesi günü oynayacakları Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürem Evkur Yeni Malatyaspor’da futbolcular, paintball oynayarak zorlu mücadele öncesi stres attı. Sarı-kırmızılı futbolculardan Issam, Gilberto, Doria, Berk, Rahman, Ertaç ve teknik ekip ikişerli grup halinde paintball oynadı. İki saat süren oyunda futbolcular heyecanlı anlar yaşadı. Antrenman yorgunluğunu üzerlerinden attıkları gözlenen futbolcular, verdikleri pozlarla da savaş filmlerindeki sahneleri aratmadılar.