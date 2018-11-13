E.Yeni Malatyasporlu futbolculara milli davet

Yeni Malatyaspor'un yabancı oyuncularına ülkelerinin milli takımlarından davet geldi. Sarı-kırmızılı takımda sergiledikleri performansla dikkatleri üzerine çeken 4 isim ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.

Bu oyunculardan Sırp Danijel Aleksic ilk kez milli formayı giyecek olmanın mutluluğunu yaşayacak. Yeni Malatyaspor'un başarılı isimleri Khalid Boutaib, Fabıen Farnolle, Arturo Mina ve Danijel Aleksic ülkelerinin oynayacağı milli maçlar için davet aldı. Bu karar Yeni Malatyaspor kulübünde sevinçle karşılanırken, yapılan açıklamada milli davetin futbolcuların performanslarına daha fazla katkı yapacağı belirtildi.

Kulüp Sportif Direktörü Ali Ravcı, 4 futbolcularının milli takıma gitmesinin kendilerini memnun ettiğini belirterek, “Kulübümüzün yabancı oyuncularına ülkelerinin milli takımlarından davet geldi. Takımda sergiledikleri performansla dikkatleri üzerine çeken bu 4 isim hakikaten giderek yükselen form grafikleriyle dikkat çekiyorlar. Bu oyuncularımızdan Danijel Aleksic ilk kez milli formayı giyecek olmanın mutluluğunu yaşayacak. Bu davet futbolcularımın performansına olumlu yansıyacaktır diye düşünüyorum. Kulübümüz adına gurur verici bu olayın sayısının artarak devam etmesini diliyoruz” diye konuştu.