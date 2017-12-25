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25 Aralık 2017 16:12

E.Yeni Malatyaspor’un golcüsü Boutaib’ten ilk yarıda 9 gollük performans

Evkur Yeni Malatyaspor’un sezon başında Fransa’nın Strasbourg takımından transfer ettiği Faslı Khalid Boutaib, ligin ilk yarısındaki 9 gollük performansıyla birçok takımın golcüsünü geride bıraktı.

E.Yeni Malatyaspor’un golcüsü Boutaib’ten ilk yarıda 9 gollük performans

25 Aralık 2017 16:12


Sezon başında kadrosuna dahil ettiği 12 isimle Süper Lig’in en fazla oyuncu alan takımlarından birisi olan Evkur Yeni Malatyaspor’da ilk yarının son haftasındaki Kayserispor müsabakasında kritik bir gole imza atarak takımına 3 puanı kazandıran Khalid Boutaib,toplam gol sayısını da 9’a çıkardı. Faslı golcü attığı bu 9 golle ligde birçok önemli golcüyü geride bırakırken, gol krallığı yarışında da 5. sırada kendisine yer buldu. Takımının 17 haftalık periyotta attığı 21 golün 9’una imzasını atan Boutaib, kazanılan 16 puana direkt etki etti.


İlk yarı performansıyla kendisini eleştirenlere adeta sahada cevap veren Faslı golcü, devre arası transfer döneminde forvet transferi tapmayı planlayan yönetime de mesaj vermiş oldu.




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