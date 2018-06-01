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01 Haziran 2018 16:54

Fair Play Ödülü Layık Görülen Bingöl’den Rektör Kızılay’a Ziyaret

Fair Play Büyük ödülüne layık görülen Spor Bilimleri Fakültesi Dr.

Fair Play Ödülü Layık Görülen Bingöl’den Rektör Kızılay’a Ziyaret

01 Haziran 2018 16:54

Öğr. Gör. Hülya Bingöl, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ı makamında ziyaret etti.


Ziyarette Spor Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Gör. Hülya Bingöl’e Türkiye’nin en prestijli ödülü olan Fair Play Büyük Ödülüne layık görülmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Kızılay, üniversite olarak bu tür etkinliklere sürekli destek verdiklerini ve yönetim olarak Kariyer Günleri ve Hayaller Tecrübeyle Buluşuyor etkinliklerinin tamamına bizzat kendilerinin de katıldıklarını dile getirdi.


Hem gençlerin hem de Malatya halkının Türk sporunun önemli isimleriyle buluşmasını sağlayarak bu etkinliklere ev sahipliği yapmaktan son derece memnun olduklarını belirten Rektör Kızılay, ilerleyen zamanlarda bu programlara maddi ve manevi her türlü desteği sağlayacaklarının sözünü vererek “Bu ödülü Üniversitemize ve Malatya’mıza kazandıran Dr. Hülya Bingöl’ü ve Spor Bilimleri Fakültesi yönetimini kutluyorum. Başarılarının artarak devam etmesi diliyorum” dedi.


Bingöl ise Rektör Kızılay’a kendilerini kabul ettiklerinden dolayı teşekkür ederek düzenlemiş oldukları Kariyer Günleri ve Tecrübe Hayallerle Buluşuyor etkinliklerine maddi ve manevi destek veren başta Rektör Ahmet Kızılay ve yönetimi olmak üzere Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıfat Güneş, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Cemal Gündoğdu’ ya teşekkür etti.




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