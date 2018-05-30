Fair Play ödülünü Malatya’ya adadı

Öğr. Gör. Hülya Bingöl, “Bu gurur hepimizin” dedi.

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Gör. Hülya Bingöl Fair Play ödülü ile ilgili yaptığı açıklamada, ödülün kendisini son derece onurlandırdığını söyledi.

Ödülün kendisine verilmesinin nedeninin düzenledikleri paneller olduğunu belirten Bingöl, “Sportif tanıtım dalında bu ödüle layık görüldüm. Bu ödül bugüne kadar ki sportif ve akademik çalışmalarımızın yanı sıra İnönü Üniversitemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kariyer Günleri ve Hayaller Tecrübeyle Buluşuyor panelleri sayesinde bana verildi” dedi.

“Bu ödül bizim de çalışma azmimizi ve şevkimizi arttırdı”

Bingöl, Spor Bilimleri Fakültesi tarafından gerçekleştirilen Kariyer Günleri ve Hayaller Tecrübeyle buluşuyor etkinliklerinin bu büyük ödülü almada çok büyük katkısı olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Türk sporunun önemli isimlerini başarılı spor spikerleri ve programcılarını Avrupa Dünya ve Olimpiyat şampiyonlarını misafir ettiğimiz Kariyer Günleri ve Hayaller Tecrübeyle Buluşuyor isimli programlar Malatya’mızda olduğu kadar Türkiye’de de ses getirdi. Üniversitemizde ağırlayıp gençlerimizle üniversite öğrencilerimiz ve şehir halkı ile bir araya getirip onların kariyer deneyimlerini, tecrübelerini öğrencilerimize aktarmalarını sağlayarak sporcularımızın gençlerimize rol model olmalarına ve kendilerine dair bir kariyer planı geliştirmelerine olanak tanımayı amaçladık. Bu da Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından takdir edildi ve büyük övgü ile karşılandı. Gelecek yıl da bu çalışmalarımızı devam ettirmeyi düşünüyoruz. Yine gençlere ve Türk sporuna hizmet noktasında elimizden gelenin daha fazlasını yapmak istiyoruz. Çünkü bu ödül bizim de çalışma azmimizi ve şevkimizi arttırdı ve bizi daha çok kamçıladı. Daha iyiyi, daha güzeli başarmak için fazlasıyla gayret göstereceğimizi şimdiden taahhüt ediyoruz.”

“Malatya’mızı temsil ettiğim için şanslı ve gururlu hissediyorum”

Bingöl son olarak bu ödüle layık görülmesinden mutluluk duyduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

“Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Türkiye’nin en saygın, en prestijli kurumu ve çok değerli jüri üyelerinden oluşan bir yapı. Türkiye’nin böyle bir prestijli ödülüne layık görülmek beni inanılmaz mutlu etti ve Türkiye’nin prestijli ödülünün İnönü Üniversitesine layık görülmesi, Malatya’mıza layık görülmesi beni son derece onurlandırdı. Ayrıca üniversitemizi ve Malatya’mızı temsil ettiğim için şanslı ve gururlu hissediyorum. Bu organizasyonlarımızı gerçekleştirirken hep yanımızda olan fakülte Dekanımıza, üniversite yönetimimize ve mesai arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu onur hepimizin. Bu ödül İnönü Üniversitemizin, bu ödül Malatya’mızın.”