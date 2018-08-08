Fanatik çift nikah masasına Galatasaray formasıyla oturdu

Yeşilyurt Belediyesi Evlendirme Dairesi, 08.08.2018 tarihinden dolayı yoğun bir gün yaşarken, fanatik Galatasaraylı olan Tuğba Çelik ile Abuzer Yakut, nikah masasına formayla oturdu.

Evlenmek için Yeşilyurt Belediyesi Evlendirme Dairesine başvuru yapan Tuğba Çelik ile Abuzer Yakut, aile yakınları, arkadaşları ve sevenlerinin büyük ilgisi altında salona girdi. Tuğba Çelik ile Abuzer Yakut’un nikahlarını Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar kıydı.

Galatasaraylı çifte ömür boyu mutluluklar dileyerek nikah işlemlerini gerçekleştiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Galatasaray formasıyla nikah masasına oturan çiftlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum. Rabbim iki cihan saadeti nasip etsin, aynı rüyayı görerek yaşamanızı temenni ediyorum. Evliliğiniz de Galatasaray gibi uzun ömürlü olsun, mutluluklar diliyorum” şeklinde konuştu.

Nikah cüzdanını Tuğba Çelik’e teslim eden Başkan Çınar, ‘Bir Yastıkta’ projesi kapsamında hazırlanan hediye paketini çifte takdim etti.

Çok mutlu ve heyecanlı olduğunu ifade eden Tuğba Çelik, “Galatasarayımızın şampiyon olduğu bir yılda dünya evine girmenin mutluluğunu yaşıyorum. Nikah akdimizi ayrıca 08.08.2018 gibi özel bir günde yapmanın heyecanı içerisindeyim. Galatasaray formasıyla nikah kıymak inşallah bize uğur getirir ve ömür boyu mutlu oluruz” dedi.

Galatasaray formasıyla nikah masasına oturmanın heyecanını yaşadığını dile getiren Abuzer Yakut ise "Allah herkese bu mutluluğu nasip etsin, Galatasaraylı olmanın verdiği onur ve gururla şanlı formamızla nikah masasına oturmakta bizim için çok özel bir durumdur. Mutluluğumu anlatacak kelime bulamıyorum açıkçası” ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ın bu yıl da şampiyonluk ipini göğüsleyeceğine yürekten inandıklarını ifade eden Yakut, “En büyük isteğimiz Galatasarayımızın Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalması ve daha ilerilere gitmesidir. Teknik Direktörümüz Fatih Terim ve futbolcularımıza sonuna kadar güveniyoruz. Fatih hocamıza her daim inandık ve güvendik. Bizim Galatasaraylılığımız bir veya iki günlük değildir, sonuçlara göre takım tutmayız, biz ömürlük Galatasaraylıyız. Aslolan her zaman Galatasaray’dır.Biz ayrıca Süper Lig’de mücadele eden şehrimizin takımı Y.Malatyaspor’u da sonuna kadar destekliyoruz, kombine kartımız da var, maçları takip ediyoruz” dedi.

Nikah törenine sarı kırmızılı forma ile katılıp yaşam boyu birlikteliğe ‘evet’ diyerek nikah defterine imza atan ve kutlamaları kabul eden çift, davetlilerle bol fotoğraf çektirdi.