Kick Boks Federasyonu tarafından 30 Haziran- 5 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada büyükler, gençler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde 64 ilden 3 bin 400’e yakın sporcu mücadele etti. Malatyalı milli kick boksçu Fatih Kürşat Aygün, çıktığı 5 müsabakada da rakiplerini yenerek madalyaya uzandı. Türkiye ve Avrupa’da katıldığı organizasyonlarda birçok birincilik ve ikincilik derecesi bulunan başarılı sporcu, 15 Temmuz şehitleri anısına yapılan şampiyonada sergilediği başarılı performansla birincilik madalyası kazandı. Kickboks Milli Takım Antrenörü ve aynı zamanda oğlu Fatih Kürşat Aygün’ün de antrenörü olan Kickboks Antrenörü Mehmet Ali Aygün, alınan başarıdan dolayı gururlu ve mutlu olduklarını belitti.

Bolu’da aldıkları birincilik madalyasının çok anlamlı bir başarı olduğunu ifade eden antrenör Aygün “15 Temmuz’un yıl dönümünde antrenörü olduğum oğlumun böyle anlamlı bir şampiyonada başarılı olması beni fazlasıyla gururlandırdı. Bu başarıyı tüm 15 Temmuz şehit ve gazilerine armağan ediyoruz. Fatih Kürşat Aygün aldığı bu başarıyla bugüne kadar Avrupa ve Türkiye çapında elde ettiği derecelerine bir yenisini daha ekledi. İnşallah bundan sonraki hedefimiz Makedonya’da düzenlenecek olan şampiyonadan da dereceyle dönmek. Bunun için geceli gündüzlü çalışmalarımız devam ediyor. Ben Fatih’in orada da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.