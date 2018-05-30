Fendoğlu Doğanşehir’deydi

Fendoğlu, Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçüğü, ilçe kaymakamı Muhammed Şükrü Pekpak ve MHP İlçe Başkanlığını ziyaret edip, pazardaki esnaflar ile vatandaşlarla bir araya geldi. Fendoğluü, daha sonra MHP’li adaylarla birlikte ilçeye bağlı Erkenek, Kurucuova ve Sürgülüleri ziyaret edip, sorunlarını dinledi. Mehmet Celal Fendoğlu beraberindeki adaylar, parti üyeleri ve parti yöneticileriyle birlikte ilk olarak Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’ü ziyaret etti. Ziyarette konuşan Fendoğlu, Doğanşehir’in Malatya’nın gözbebeği olduğunu söyledi. Başkan Küçük de yapılacak seçimde Fendoğlu’na başarılar diledi. MHP’li heyet ardından ilçe kaymakamı Muhammed Şükrü Pekpak’ı ziyaret etti. Pekpak, MHP’li Fendoğlu’na ziyaretten dolayı teşekkür etti. Fendoğlu daha sonra partisinin ilçe başkanlığına geçerek ilçe yönetimi ve üyelerle sohbet etti. İlçeye bağlı Erkenek, Kurucuova ve Sürgü Mahallesi’nde de vatandaşlarla bir ayaya gelen Fendoğlu, Osman Turgut’un oğluyla sohbet ettiklerini belirterek, bombalı saldırıda şehit olan Hamid Fendoğlu’nu anlattı. Fendoğlu, "Rahmetli Hamid Fendoğlu’nun izleri var. Şehit olmasından buyana 40 sene geçmiş ve halen o tiren devam ediyor, o isim ve nam yürüyor. Ben de onun bir yeğeni olarak 40 sene sonra onun bırakmış olduğu bayrağı yerden kaldırıp onun davasını devam ettirmeye çalışacağız. Burada yine sizlere büyük iş düşüyor. Sizlerin desteğine ihtiyacım olacak. Cenab-ı Allah bu yolda beni mahcup etmesin. Davamız bir, menzilimiz bir, yolumuz bir. Ne söylesem şuanda boş çünkü çok duyguluyum, eskilerden bahsetti. Böyle bir mirasa da sahip olduğum için kendimi şanslı sayıyorum. Allah’ıma şükürler olsun. Başkanlıkta Recep Tayyip Erdoğan’a vekillikte bizlere oyunuzu helal edin” şeklinde konuştu.

Ardından başka bir mahallede vatandaşlarla bir aya gelen Fendoğlu, ufak bir miting yaptı. Fendoğlu, 1979 yılında amcasını şehit verdiklerini ifade ederek, "Kendisi 2 torunu Kürşat, Bozkurt ve gelini Hanife’yle birlikte öbür dünyaya göçüp gitti. Gitmeyebilirlerdi. 40 yıl aradan sonra o bayrağı aldım. 24 Haziran’da Milliyetçi Hareket Partisinin Malatya’dan 1’inci sıradan adayıyım. Allah mahcup etmesin burada siz değerli hemşehrilerimin gücüne ve desteğine de ihtiyacım var. Olur da gidersem, bende de varsa Hamido’nun o damarı gibi bir damarı verdiğiniz oyların hiç birisine zarar getirmem" diye konuştu.

MHP’li Fendoğlu iftardan sonra ise heyetle birlikte Konak Mahallesi’ne geçti. Konaklılar, Fendoğlu’nu sevinç gösterileri ile karşılarken, Fendoğlu hizmet için kendini Malatya’ya adadığını söyledi. Vatandaşların beklentileri, sorun ve sıkıntılarını dinleyen Fendoğlu, halkın kendine fırsat vermesi durumunda bunların hepsinin üstesinden gelebileceğini söyledi. Fendoğlu, halktan biri olarak halkı temsil etmeye aday olduğunu ve bu konuda vatandaşlardan destek beklediğini dile getirdi.