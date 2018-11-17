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Fendoğlu, Malatya'da esnaflarla buluştu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu Malatya’da esnaflarla bir araya geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu Malatya'da esnaflarla bir araya geldi.


Kışla, Kanalboyu ve Beşkonaklar Caddesinde esnafları ziyaret eden Milletvekili Fendoğlu'na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Esnaflar, MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu'nun sık sık Malatya'ya gelmesinden dolayı ve sorunları ile yakından ilgilenmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyleyerek 31 Mart 2019'da yapılacak seçimlerde MHP'ye başarılar dilediler.


Vatandaşları ve esnafları her fırsatta ziyaret ederek sorun ve sıkıntıları yerinde dinlediklerini ifade eden Fendoğlu ise "Yerel seçimler öncesinde MHP olarak aday adaylarımızın müracaatlarını almaya başladık. MHP Malatya Milletvekili olarak her zaman Malatyalı vatandaşlarımızın sorunlarını dinlemeye devam edeceğiz, sorunlarını meclise taşıyacağız" şeklinde konuştu.


Milletvekili Fendoğlu, daha sonra MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya ve yönetim kurulu ile biraraya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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