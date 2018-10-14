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Fendoğlu, Parlementolar Arası Birliği Genel Kurulu'nda

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ile birlikte İsviçre’de Parlementolar Arası Birliğin (PAB) 139.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ile birlikte İsviçre'de Parlementolar Arası Birliğin (PAB) 139. Genel Kurulu'na katıldı.


Milletvekili Fendoğlu, PAB'ın, 176 ülkenin üyesi bulunduğu ve dünyanın en büyük ve en eski parlamenterler platformu olduğunu ifade ederek, İsviçre'de bu toplantılar kapsamında çeşitli görüşmelerde bulunacaklarını söyledi. Türkiye'nin dönem başkanlığını yürüttüğü Asya Parlamenterler Asamblesi'nin koordinasyon toplantısına da katılım sağlayacaklarını belirten Fendoğlu, İsviçre'de yapılacak olan çalışma ziyaretleri ile TBMM-PAB ilişkilerinin geliştirilmesine dair konularda istişareler yapılacağını dile getirdi.


Fendoğlu, İsviçre'de yaşayan vatandaşlarla da Lozan Türk Birliği'nde bir araya geleceklerini belirtti.

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