Fendoğlu, seçim çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor

Dönem MHP Malatya Milletvekili adayı Mehmet Celal Fendoğlu seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

MHP Malatya Milletvekili adayı Mehmet Celal Fendoğlu, Vali Ali Kaban, Emniyet Müdürü Ömer Urhal Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz ve MAŞTİ’yi ziyaret edip, basın mensuplarına ve teşkilatına iftar yemeği verdi. Fendoğlu daha sonra Ülkü Ocakları tarafından verilen Ali Kınık konserine katılıp, Abdullah Gül Parkı’nı gezenlerle sohbet etti.

24 Haziran seçimleri öncesinde çalışmalarını sürdüren MHP’li aday Fendoğlu’nun beraberinde MHP’li heyet ile birlikte İlk olarak Vali Ali Kaban’ı ziyaret etti. Fendoğlu, Vali Kaban’a 24 Haziran seçimlerinin ülke için hayırlısı olmasının temennisinde bulundu.

Fendoğlu daha sonra Emniyet Müdürü Ömer Urhal’ı ziyaret etti. ardından Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Fendoğlu, Gürkan’dan destek istedi.

Ziyarette konuşan Gürkan, "Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurları olduğu gibi, aynı zamanda demokrasinin kurumsallaşması, kökleşmesi açısından temel yapılardır" dedi.

Mehmet Fendoğlu ise, Başkan Gürkan’ın Malatya’ya önemli eserler kazandırdığını kaydederek, "Malatyamızın yediden yetmişe siyasi parti gözetmeksizin herkesin sevgisini kazanmış, son 20 yıllık süreç içerisinde Malatya’nın tarihine, kültürüne ve mirasına sahip çıkarak eserler meydana getirmiş olan Selahattin Başkanımıza, ekibine ve Battalgazi Belediyesi çalışanlarına teşekkür ederim. Bu vesileyle ben ve arkadaşlarım, çıkmış olduğumuz bu kutsal davada Malatya’ya hizmet etmek için yola çıktık. Bu yolda da ziyaretlerimizde bir tanesi de Selahattin başkanımızdır. Bizleri kabul ettiği için kendilerine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

MHP adayı Fendoğlu daha sonra İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz’ı ziyaret etti. Albay Yılmaz, seçimde herkese başarılar diledi. Fendoğlu da ülkenin bekası ve geleceği için çalışacaklarını söyledi.

Fendoğlu beraberindekilerle birlikte ardından amcasının ismini taşıyan Şehit Hamid Fendoğlu Şehirlerarası Otobüs Terminali (MAŞTİ) esnafını tek tek ziyaret etti. Esnafın sorunlarını dinlen MHP’li aday Fendoğlu, sorunların takipçisi olacağını söyledi. Vatandaşların hal hatırlarını sorup, düşüncelerini ve taleplerini alan MHP’nin adayları, sorunlarını not alarak ilgililere ileteceklerini ve takipçisi olacaklarını söyledi.

MHP’li Fendoğlu ve teşkilatla birlikte kentteki bir otelde düzenledikleri iftar programına geçti. Teşkilat ve ulusal yerel basın temsilcilerinin katıldığı iftara, MHP’nin Malatya’daki adayları, partinin il, ilçe yönetimi ve üyeler katıldı. Okunan duanın ardından MHP’li heyet Büyükşehir Belediyesi yan tarafına kurulan ’Malatya’da Ramazan Geceleri’ çadırını ziyaret etti. Ardından aynı çadırda Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen Ali Kınık konserine geçen MHP’li adaylar, tek tek çağrılarak izleyicilere tanıtıldı. Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından bir ocak üyesi tarafından şiir okundu. Coşkulu karşılamayla sahneye Ali Kınık çağrıldı. Kulaklara aşina olmuş, müzikleriyle beğeni kazanan Malatyalı ünlü sanatçı Ali Kınık, söylediği şarkılarıyla vatandaşlar doyasıya eğlendi.

MHP heyeti ve Mehmet Fendoğlu’yla birlikte, Abdullah Gül Parkı’nda bulunan esnaflar ve gezinen vatandaşlarla sohbet etti. MHP Malatya milletvekili adayları, seçim çalışmaları kapsamında halkın teveccühünden memnun olduklarını dile getirdi. Milletvekili adayları günün anısına vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. MHP’li aday Fendoğlu ve beraberindekiler parkta bulunan kafe esnaf ziyaretiyle programı tamamladı.