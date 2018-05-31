Fendoğlu seçim çalışmalarını sürdürüyor

27 Haziran’da yapılacak seçim çalışması kapsamında MHP’nin Malatya’dan gösterdiği 1’inci sıra milletvekili adayı Fendoğlu, Türk Ocakları’nı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Türk Ocakları Başkanı Nadir Günata, "Temennimiz iktidarın ortağı olmamızdır, bizim arkadaşlarımız çok süründü, çok sıkıntı çekti, bu iktidar zamanında da çok eziyet çekti. Bu haksızlıkların giderilebilmesi için bu arkadaşlarımızın milletvekili olması şarttır. Bizim de bu arkadaşları seçmemiz bizim için bir görevdir. Ben şimdiden Allah utandırmasın, Allah hayırlı ve uğurlu etsin diyerek kendilerini tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

MHP’li Fendoğlu da, Türk Ocakları’nın 2000’li yıllardaki Türk tarihinin, bugün sivil topluma dönüşmüş organik ve fiziksel şekli olduğunu kaydederek, "Milliyetçi Hareket Partisi’nin adayıyım. Şeref duyuyorum, onur duyuyorum, mensubu olmaktan da gurur duyuyorum ve bu çizgimizin de, bu duruşumuzun da karşılığını aldığım gibi genel merkez tarafından, ben ve arkadaşlarım inanıyorum ki bu seçimde çok güzel sonuçlarla, en az 4 milletvekili hedefleyerek gidiyoruz. 4 milletvekilliğinde Malatya bize verecek ve bizde kazanabilecek güçteyiz. Bunu bir kartopu gibi düşünün olmaz gibi şeylere kapılmasınlar her yerde söylüyorum ben. Geçmişti A, B, C partilerine 4 veren, 5 veren Malatya bizleri de en iyi şekilde göndereceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Fendoğlu, ziyaretten sonra Fuzuli Caddesi’ne geçti. Vatandaşlar ve cadde esnafıyla sohbet eden Fendoğlu’na, vatandaşlar tam destek vereceklerini dile getirdi. Bazı vatandaşlarsa Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’a, vekillik seçiminde ise MHP’ye oy vereceklerini vurguladı. MHP’li Fendoğlu da Fuzuli esnafına ve vatandaşlara, 565 yıl önceki fetih ruhu, nesilleriyle tekrar doğacaklarını, Türkiye’de Malatya gibi bütün şehirlerin layık oldukları refaha ve huzura kavuşacağını, çarenin Cumhur İttifakı olduğunu, çözümünde milletin aklı olduğunu vurguladı. Fendoğlu, "Cumhur İttifakı, millet aklı, geleceğin teminatı" diye konuştu.