Fendoğlu seçim çalışmalarını sürdürüyor

Mahalle halkı ve esnafıyla bir araya gelen MHP’li aday Fendoğlu, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Fendoğlu ve beraberindekiler ardından mahallelerin dernek başkanlarını ziyaret etti. Ziyaretlerde dernek başkanları 24 Haziran’ın ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu. Fendoğlu tarafından daha sonra bir otelde mahalle muhtarlarına iftar verildi. Kuranı Kerim tilavetinin ardından bir konuşma yapan MHP İl Başkanı Bülent Avşar, muhtarların bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla aracı rolünü oynamakta olduğunun ve muhtarların önemine dikkat çekerek, "Çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görev yapmaktadır" dedi.

Milletvekili adayı Mehmet Fendoğlu da katılanların Ramazan ayını kutlayarak, hiç kimseyle polemiğe girmeyeceklerini ifade etti. MHP’li Fendoğlu, "Biz yine Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin emrettiği gibi, 24 Haziran akşamına kadar tüm teşkilatımızla beraber sahalarda olacağız. Elimizden gelenin en iyini yapıp 24 Haziran akşamında Allah nasip ederse sandıktan büyük bir zaferle çıkacağız. Görsel medyadan veya sosyal medyadan ama inanın sahada ben ve diğer arkadaşlarım çalışıyor. 1999 seçimlerini hatırlayanlar olursa eğer ki onun 2 misli bir rüzgar var. Cenabı Allah onun rüzgarını da doldurarak, artırarak götürüyor. Ben tüm teşkilatlarıma söylediğim gibi, tüm dostlarımıza hemşehrilerimize 24 Haziran’dan itibaren Malatya’daki büyük değişime hazır olmalarını rica ediyorum. Hazır olun, bekleyin Milliyetçi Hareket geliyor Burada çok değerli muhtarlar, Sivil Toplu Örgütleri’nin başkanlarına siyaset yapma lüksüm hiç yok. Çünkü hepsi birer siyaset okulu mezunu. Neyin ne olduğunu iyi biliyorlar. Kime nasıl ve ne şekilde ulaşacaklarını da iyi biliyorlar. Ben buradayım telefonumu veriyorum. Zafer inananlarındır, bizler inandık sizlerde inananın hep birlikte başaracağız” diyerek numarasını katılımcılara verdi.

Daha sonra MHP’li aday Mehmet Fendoğlu, katılanlarla toplu fotoğraf çektirdi.