Fendoğlu seçim çalışmalarını sürdürüyor

Fendoğlu seçim çalışmaları kapsamında, Özsan Sanayi Sitesini ziyaret etti. Fendoğlu, ardından Kale ilçesine bağlı Erenli Mahallesi, Birlik Vakfı ve Türk Hava Yolları’nın (THY) düzenlemiş olduğu iftar programına katılıp, Yeşiltepe Mahalle mitinginde vatandaşlarla bir araya geldi. MHP’li Fendoğlu ilk olarak Özsan Sanayi Bölgesine ziyaret etti. Burada çalışan ve esnaflarla sohbet eden Fendoğlu, seçimlerde MHP için destek istedi. Fendoğlu daha sonra ilçeye bağlı Erenli Mahallesi’ne geçti. Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen MHP’li Fendoğlu, ’başaracağız’ dedi. Fendoğlu ve Beraberindekiler Erenli’den sonra ayrı ayrı yerlerde düzenlenen Türk Hava Yolları ve Birlik Vakfı’nın iftar programına geçti. MHP’li aday Fendoğlu, davetlerinden dolayı her iki kuruma da teşekkür etti. İftardan sonra MHP’li heyet Yeşiltepe Mahallesi’nde miting düzenledi. Mitinge MHP İl Başkanı Bülent Avşar, MHP Malatya 1’inci sıra Milletvekili adayı Mehmet Celal Fendoğlu, diğer adaylar ve yüzlerce vatandaş katıldı. Burada konuşan Fendoğlu, kalan son 15 günde kendisi dahil bütün arkadaşlarının dışarıdan gelebilecek provokatörleri, saldırıları, sataşmalar gerek görsel gerek yazılı medyada hiçbir şekilde muhataba almamaları gerektiğini kaydederek, "Kavga bizim işimiz değil. Bizleri her türlü olayın içine çekmeye çalışacaklar çünkü Malatya’da yakaladığımız bu kutlu davanın rüzgarı hepsini korkutuyor. O yüzden 7’den 70’e hepimiz çok dikkatli olmalıyız. Rica ediyorum hepinizden. 15’ine kadar çok sabırlı olacağız. Bu hatalara düşmeyeceğiz. Allah nasip ederse 3’üncü sıradaki Burhan başkanımızın oylarını çaldırmayacağız. Bu kutlu davaya gördüğünüz kadarıyla beni tanıyan tanımayan, arkadaşlarımı tanıyan tanımayan Milliyetçi hareket Partisinin Türkiye’nin son kalesi olduğuna inanan gönülden bu davaya bizleri görmeden destek veren binlerce ülküdaşlarıma teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar” şeklinde konuştu.

MHP’li adaylar ve parti yönetimi daha sonra Yeşiltepe esnafını ziyaret etti. Sorun ve talepleri dinleyen Fendoğlu vatandaşlara, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’a, milletvekilliğinde ise MHP’ye oy vermelerini istedi. Bazı vatandaşlarda 24 Haziran milletvekilliği seçiminde MHP’ye oy vereceklerinin sözünü verdi.