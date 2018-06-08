Fendoğlu tempoyu artırdı

MHP’li Fendoğlu, ekibiyle birlikte ilk olarak hal binasını ziyaret etti. Sebze, meyve üreticileri ve esnafları tarafından sevgi gösterileriyle karşılanan Fendoğlu, gittiği yerleri seçimden seçime ziyaret etmeyeceğini, her zaman ziyarete gelip üreticileri unutmayacağını söyledi. MHP’li heyet ve Fendoğlu, Yeşiltepe Mahallesi’nde bulunan Hayvan Pazarı’na geçti. Çobanlar ve hayvan yetiştiricileriyle mal pazarında bir araya gelen MHP’li aday Mehmet Fendoğlu, Türkiye’nin milli yiyeceklerinin et olduğunu, sorunların ve sıkıntıların olmaması için TBMM’ye gittiği taktirde dile getireceğini vurguladı. Yetiştiriciler de Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’a, milletvekilliği seçiminde ise MHP’ye vereceklerinin sözünü verdi. Ardından MHP’li heyet aynı mahallede bulunan Oto Galericiler Sitesi’ni ziyaret etti. Bir önceki hafta da oto galericiler esnafı ve müşterileriyle bir araya geldiğini kaydeden Fendoğlu, seçimden seçime gelmeyeceğini, sorun ve sıkıntıları çözüp bıktırana kadar geleceğini ifade etti.

MHP’li aday Fendoğlu ve beraberindekiler ziyaretlerin ardından kentteki Avşar Otel’de şehit aileleri ve gazilere iftar yemeği düzenledi. Katılanlarla tek tek tokalaşan MHP’li Fendoğlu, şehit aileleri ve gaziler dernek başkanlarına teşekkür etti. Duaların okunmasının ardından MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, en değerli varlıkları eşlerini, evlatlarını, kardeşlerini, küçükler babalarını bu vatan için şehit verdiklerini ifade ederek, "Bunun dünyada herhangi bir karşılığı söz konusu olamaz" şeklinde konuştu.

Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan da, Ülkücü harekatın dünyada en büyük gençlik harekatı olduğunu kaydederek, "Ülkücüler, kalbini vatan için atan, bayrağa sevdalı olan, Türk milleti için ömürlerini verenlerin her zaman yanındadır ve yanında olmuştur" dedi.

Milletvekili adayı Mehmet Celal Fendoğlu ise katılan herkese teşekkür ederek, "Aynı duygu ve hisleri ben de paylaşıyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla anıyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.