Fendoğlu ziyaretlerine devam ediyor

MHP’li Fendoğlu, ilk olarak beraberindekilerle birlikte Türk Sağlık-Sen Malatya şubeni ziyaret etti. Ziyarette sendika yönetimi ve üyeleriyle bir araya gelen Fendoğlu, Malatya’ya ve ülkeye hizmet için bu yola çıktığını söyledi. Sendika yönetimi de hayırlı olsun temennisinde bulundu. Fendoğlu, ardından Türk Eğitim-Sen Şubesine geçti. Sendika yönetimiyle sohbet eden MHP’li Fendoğlu, 27 Haziran seçimlerinin ülke için bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Ardından MHP’li Fendoğlu kent merkezindeki Saray Mahallesi’nde bulunan esnaflarla bir araya geldi. Esnaflar, MHP’den aday olan Mehmet Celal Fendoğlu’nun Malatya için bir şans olduğunu söyledi. Dükkanları tek tek dolaşan Fendoğlu, esnafların oylarına talip olduğunu, hizmet için hazır olduğunu, hiçbir zaman esnafın başını eğdirmeyeceğini belirtti.