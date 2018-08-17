Fendoğlu’dan imar barışı çağrısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Çevre Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan’la istişarede bulundu.

MHP’li Fendoğlu ve Müdür Onhan’la düzenlenen istişare toplantısına MHP İl yöneticisi Sercan Barlak katıldı. İstişarede Malatya’nın imar konusu, Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) arıtım tesisin hakkındaki çalışmalar, hazine arazilerinin durumu, Malatya’da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün uygulayacağı projeler ve planlar hakkında görüşmeleri yapıldı. MHP’li Fendoğlu, Müdür Onhan’la imar barışı ve kentsel dönüşüm konuları görüşüldü ve Fendoğlu, kentteki yapılarının imar ve ruhsat sorununu çözen İmar Barışı’ndan yararlanmaları için çağrıda bulundu.

MHP’li Fendoğlu, 24 Haziran seçimlerinde seçildiğinde Kamu kurum ve kuruşları ziyaret edeceğini hatırlatarak, "Hem tanışma imkanımız olacak. Cenabı Allah Malatya’nın kadirşinas cefalı ve vefalı ülküdaşlarım, gönüldaşlarım, görülmeyen dostlarım sayesinde temsil yetkisi verdi. Bende bu verilen 80 bin oyun 5 bin 500 ülkücü şehidin hırkasını taşmaktan şeref duyarım. Bu vesileyle Malatyamız için yapılacak olan her türlü yatırımların ve hizmetlerinde hizmetkarı olacağım ve takipçisi olacağım. Bu anlamda da hem kamu kurum temel taşını oluşturan demokrasimizin, devletimizin temel taşı olan demokrasimizin şartlarını oluşturan sizleri ziyaret edip, tanışıp, gerekli sorunları sesi olup yapılanlar yapılmayanlar ARGE’sini çıkarıp, arşivleyip iyiye iyi, kötüye kötü iyi yapılanı ayakta alkışlayacağız. Kötü yapılanları eleştireceğiz. Hedefimiz yaşanabilir güzel, huzurlu, mutlu ve refah Malatya için olacak. Bu anlamdaki ziyaretimizin ziyareti sebebim bu. Tabii bunda Çevre ve Şehircilik Müdürü sizlerin çok büyük emekleri ve katkısı olacak. Gerek ÇED projelerinde, gerek Malatya il ve çevrelerinde arıtmadan tutunda taş ocaklarına kadar atacağınız her imzada mutlak bir sorumluluk taşıyacaksınız. Sıkıştığınız yerde ben sizin öncünüz, sesiniz bir dostunuz olmaya da hazırım" şeklinde konuştu.

İl Müdürü Fikret Onhan da, "Malatya’mıza hayırlı hizmetler yapacağız. Uzun bir zamandan sonra Malatyalıda bu anlamda temsilci bulması Malatya için güzel bir gelişme. Memleket olarak zor dönemlerden geçiyoruz. İnşallah hep beraber elimizden gelen katkıları sunarak memleketimizin en iyi yerlere gelmesi için çaba harcama gayreti içerisinde olacağız" diye konuştu.

Daha sonra MHP’li Fendoğlu, Müdürlükte çalışan personellerle görüştü ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı.