Fendoğlu’ndan Başkan Gürkan’a ziyaret

Fendoğlu, Başkan Gürkan’ın Malatya’ya önemli hizmetler kazandırdığını belirterek, “Avrupa Malatyalılar Federasyonu adına onur ve gurur duyuyorum” dedi.

Avrupa Malatyalılar Federasyonu Malatya Şube Başkanı Mehmet Fendoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.

Ziyarette konuşan Avrupa Malatyalılar Federasyonu Malatya Şube Başkanı Mehmet Fendoğlu, Başkan Gürkan’ın Malatya’ya büyük hizmetlerde bulunduğunu belirterek, “Öncelikle sevgili Başkanımızın Malatya’ya yapmış olduğu sosyal, siyasi, spor, inanç ve manevi yaşamda şehrin yaşam kalitesini arttıran, birçok projeye imza atması, bununla birlikte yaşlıyla yaşlı, gençle genç, çocukla çocuk olarak hizmet vermesi bir başkandan öte, yeri gelip bir ağabey, yeri gelip bir kardeş olması, Sivil Toplum Kuruluşlarına siyasi fikir gözetmeksizin hepsine el uzatması, tabi biz Malatyalıların gözünden kaçmıyor. Uzun yıllardır kendisiyle dost ve arkadaş olmaktan şahsım ve Avrupa Malatyalılar Federasyonu adına onur ve gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu federasyon toplumsal anlamda Türkiye’nin özünü teşkil eden, tüm siyasi düşünceleri, tüm fikirleri, tüm değerleri, ülkemizin demografik yapısını içinde barındıran ve homojen anlamda güzel hizmetler veren sivil toplum örgütlerimizden bir tanesidir. Bu sivil toplum örgütünün bir üyesi olmaktan da büyük mutluluk duyuyorum. Malatyamızın bu sivil toplum örgütüne ihtiyacı olduğu düşüncesindeyim. Sosyal barışın muhafazası açısında ve Türkiye’deki milli birlik ve beraberliğin tahsisi açısından, hem de büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün muasır medeniyet üzerine çıkma hedefi üzerinden bu tür homojen yapıların oluşması gerekiyor. Avrupa Malatyalılar Federasyonu Malatya Şube Başkanı Mehmet Fendoğlu ve değerli yönetim kurulu üyelerinin gösterdikleri nezaket ve nezahetten dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Battalgazi Belediyesi olarak hakikatken Türkiye’ye rol model olacak ve Türkiye’nin önünde giden hakikaten güzel hizmetlere ve güzel projelere imza atan bir belediye hüviyetindedir” diye konuştu.