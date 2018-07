Fendoğlu’ndan galericilere teşekkür

Fendoğlu’na Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, parti yöneticileri, parti üyeleri eşlik etti.

MHP’li Fendoğlu, seçim propaganda döneminde 3 kez geldiğini belirterek, "3’ünde de aynı ve samimi içten duygularınızla beni kucakladınız. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Bu ilgi, alaka bizleri şımartmayacak. Aksine daha da çok kamçılayacak. Her an her yerde yanınızda olacağımı bunu bilin. Bir telefon kadar yakınım size. Her türlü derdinize de derman olmaya çalışırım. Yapacağımız çok iş var ama Malatya için haktan yana, milletten yana, doğruluktan yana ayrılmayacağımı da bir kez daha ifade ederim. Bu bir teşekkür ve nezaket ziyaretidir. Sizler vazifenizi yaptınız. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

MHP’li Fendoğlu’na Galericiler hediye olarak kalem takımı hediye etti. Bu sırada MHP’li Fendoğlu kalemi eline alarak, "Çok güzel bir hediye. Dolma kalem, tükenmez kalem takımı. Allah nasip ederse, yasa da geçerse bu kalemle ilk imzalayacağımız yasada idam yasası olacaktır" diye konuştu.