Fendoğlu'ndan Kale'ye ziyaret

Fendoğlu daha sonra esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Açılışa Fendoğlu'nun yanı sıra MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, Kale İlçe Başkanı Mustafa Avcı ve partililer katıldı. Açılışta konuşan İl Başkanı Avşar, “Önceki binamız yetersiz olduğu için yeni parti binası yaparak daha geniş ve kapsamlı güzel hizmet verebilmek için açılışı gerçekleştiriyoruz. Önümüzde 29 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler var, startı Kale ilçemizden veriyoruz, MHP olarak bizler, Malatya Büyükşehir başta olmak üzere 13 ilçe belediye başkanlıklarına talibiz Türkiye'nin MHP kadrolarına ihtiyacı vardır. Bizler de çalışmalarımızı ona göre yapacağız” şeklinde konuştu.

Milletvekili Fendoğlu ise, “Son seçimde Kale ilçemizdeki oyumuzu yüzde 100 artırmış bir parti olarak, teşkilatlarımızla buradayız yeni yönetimde görev alıp, yönetim kurulunun başında olan kardeşim Mustafa Avcı ve heyetini tebrik ediyorum. Bize yakışan nezih ortam şeklinde ilçe binası hazırlamışlar burasıda yetmeyecek buna inanıyorum” dedi.

Yerel seçimlere değinen Fendoğlu, “Yerel yönetimlerde sonuçlar iktidara veya hükümete bağlı değil, yerel yönetimlerde adayılar çok önemlidir. Buradan Kale ilçesindeki hemşehirlerime seslemek istiyorum, kale bu güne kadar hak ettiği yerde değil gerekli yatırımlardan hizmetlerden nasibini alamamış bir ilçemiz. 31 mart 2019 yılında teveccühünü Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkanı aday adayı veya kesinleşmesi durumda adayı olan teveccüh gösterilerse geçmiş yıllardaki 16 yıllık hizmet eksikliğini yeni belediye başkanımız mutlaka kapatacaktır. Bölgecilik, mikro milliyetçilikten uzak dursunlar aday tespitinde oy vermede mutlaka milli yerli ve köylü olanı tercih etsinler. İlçesinin sorunlarını, dertlerini bilen, yukarılara taşıyan, vasıflı, işin ehli, mütevazı olan, halkla içi içe birlikte olan profildeki adayımız MHP İlçe teşkilatı tarafından sizlerin önüne çıkacaktır” diye konuştu.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından MHP heyeti ilçedeki esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinledi.