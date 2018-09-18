Fendoğlu'ndan, Rektör Karabulut'a hayırlı olsun ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, yeni açılan Turgut Özal Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Battalgazi bölgesine yapılan Turgut Özal Üniversitesi'ne Rektör olarak yeni atanan Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, üniversitede devam eden çalışmalar ve Turgut Özal Üniversitesi'nin akademik yılı başlangıcı, öncesi çalışmaların hangi aşamada olduğu hakkında bilgiler aldı.

Fendoğlu, burada yaptığı konuşmada Rektör Karabulut'un geçmişte İnönü Üniversitesi'nde yaptığı çalışmaları bildiklerini söyleyerek, “Belirli bir süre geçici olarak ta olsa Ankara'ya da gitse yine Malatya'da Malatyalıların gönlünde taht kurmuş bir hocamız. Malatya'da Turgut Özal Üniversitesi'nin rektörlüğüne atanması sebebiyle kendisini ziyaret ettik. Kendilerine başarılarımızı, dileklerimizi ve desteklerimizi ilettik. Cenabı Allah çıkmış olduğu bu yolda kendisini muzaffer eylesin, muafak eylesin. Çok başarılı olacağına da canı gönülden inanıyorum" şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. Karabulut ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “İnşallah sizlerin ve tüm Malatyalıların desteğiyle üniversitemizi en güzel şekilde yöneteceğiz. Türkiye'de sayılı üniversiteler arasına girmek için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Hep birlikte Turgut Özal ismine yakışır bir üniversite olunması için çalışacağız. Türkiye ve dünyadaki sayılı üniversiteler arasına girmek adına bilim ve akademik anlamda çalışmalar yapacağız. Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekilimiz Mehmet Bey'e de bu ziyaretinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Milletvekili Fendoğlu ve Rektör Karabulut, üniversitede devam eden çalışmaları yerinde inceledi.