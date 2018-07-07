Fendoğlu’ndan üniversiteye destek sözü

Dr. Ahmet Kızılay’ı ziyaret etti. Fendoğlu ziyarette İnönü Üniversitesinin emrinde olacağını belirtti.

Fendoğlu’na ziyarette MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, parti yöneticileri ve parti üyeleri katıldı. Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, ziyarette tüm İnönü Üniversitesi personellerinin bu seçim süresi boyunca verdikleri desteklerden, ilgiden ve alakadan dolayı teşekkür etti.

Fendoğlu, "Yine şahsınızın özellikle de, vekil olmadan önce ve vekil olduktan sonra da hakkınızda duyduğum kanaat hiç değişmedi. Halkla beraber oldunuz. Malatya’yı üniversitenin içerisine dahil ettiniz. Bütün etkinliklerde istediğim kadarıyla iç içe oldunuz esnafıyla, halkıyla. Bu konuda da size müteşekkiriz vatandaş olarak. Vekil olarak ben şahsınızda tüm üniversitedeki hocalarımın emrindeyim. Malatya’ya yapılabilecek olan bütün projelerde örnek olmaya, elçi olmaya ve direkt arayıp bilgi vermek için müsait olan bir kardeşinizim, bir ağabeyinizim. O konuda da hiç endişeniz olmasın. Yeter ki Malatya söz konusu olunca hep beraber güzel şeylere imza atalım” şeklinde konuştu.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise, “Malatyalıların size destek olacağına güçlü bir kanaat taşıyorum. Ben sizden şunu istirham ediyorum, Malatya’da olduğunuz dönemlerde programlara muhakkak misafir etmek istiyorum. Üniversitemizde akademik açılış programları 1 numaralı programımızdır. Bizim bütün davetlerimize muhakkak sizleri de bekliyoruz" diye konuştu.