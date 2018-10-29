Fendoğlu'nun 29 Ekim mesajı

Fendoğlu mesajında, “Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet rejimini ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim'de kutlanan milli bir bayramdır. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'in onuncu yıl kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10'uncu Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir. Aziz Türk Milletimiz, kanıyla canıyla ortaya koyduğu kararlı ve onurlu mücadelesiyle emperyalist unsurlara karşı göğüs germiş, savaşmış ve nitekim bağımsızlığına ve egemenliğine böylelikle kavuşmuştur. Bağımsızlık, özgürlük uğruna katlanılan zor şartlar bu uğurda kaybedilen hayatlar, dökülen kanlar bizler için bugünlere ve gelecek kuşaklara sunulmak istenilen huzurlu, rahat ortamları bırakma çabası ve mücadelesi olmuştur. Kurtuluş Savaşı sonrasında, 29 Ekim 1923 tarihinde, kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz 95 yaşındadır. Yüzbinlerce şehit verilerek yakılan bu bağımsızlık ateşini koruyacak ve yaşatacak olanda bizleriz. Bu eşsiz zafer üzerinde yükselen Cumhuriyetimiz hiç kuşkusuz, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak ebediyen yaşayacaktır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün “Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.” Sözü buna en iyi örnek olmaktadır ve olmaya da devam edecektir. Tüm vatandaşlarımızın eşit ve özgür olması temeline dayanan Cumhuriyetimizin dili, bayrağı, marşı ve başkenti ile temel nitelikleri hiçbir zaman tartışmaya açılamayacağı gibi, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ilelebet korumak hepimizin asli görevidir. Gururla kutladığımız Cumhuriyetimizin 95. kuruluş yıl dönümünde, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan vatan topraklarının bütünlüğünü ve Atatürk'ün Türk gençliğine ve Türk milletine en büyük emanetidir” ifadelerine yer verdi.