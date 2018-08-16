Fenerbahçe taraftarına kayısı ikram edilecek

MTB Başkanı Ramazan Özcan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Malatya halkının ne kadar centilmen olduğunu göstermek amacı ile kayısı ikramında bulunacaklarını kaydederek, “Bu hafta sonu Yeni Malatyaspor Türkiye’nin en köklü kulüplerinden biri olan Fenerbahçe’yi misafir edecek. Biz de Malatya Ticaret Borsası olarak İstanbul’dan ve civar illerden maça gelecek olan seyircilerimize bir ikramda bulunabilir miyiz? Diye düşündük. Bununla ilgili Yönetim Kurulumuz ve Valimiz ile görüşmelerde bulunduk. Gelen misafirlerimize hem reklam ve tanıtım amaçlı olarak, hem de Malatya Sporlu taraftarların ve Malatya halkının ne kadar misafirperver olduklarını gösterecek şekilde onlara küçük ambalajlar şeklinde hem kükürtlü, hem de organik dediğimiz kayısıları onlara ikram edeceğiz. İnşallah kadim şehir Malatya yine Türkiye’nin en önemli spor kulüplerinden biri olan Fenerbahçe’yi misafir ederken bir taraftan da Malatya’nın ne kadar önemli ve özel şehir olduğunu, insanların ne kadar misafirperver olduğunu, ne kadar yakın olduklarını da bunun ile beraber onlara göstermiş olacağız” şeklinde konuştu.

Özcan, maçta Yeni Malatyaspor’un gelip gelmesini umut ettiklerini aktararak, “Malatya tarih boyunca bir sürü önemli işlere ev sahibi yapmış bir şehir. Bu haftadaki maçı da inşallah biz kazanırız ama yine de maçı dostluk kazansın, insanlık kazansın ve Türkiye de özellikle tribünde bir takım kendini bilmez belki çok fevri hareketler ile misafir takımı zor durumda bırakan aslında centilmenliğe ve spora yakışmayan hareketler ile bazen zor duruma sokuyorlar. Bundan uzak tamamen dostluğun ve centilmenliğin ön plana çıktığı bir maç olur. Hem Malatyaspor yönetimini hem de Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimi bir arada tribünde dostluk ve kardeşlik içinde bir maç izlenmiş olsun. Hafta sonu gerçekleşecek olan maça buradan da bütün Malatyalılara da civar illerdeki bütün misafirlerimizi İstanbul’daki Fenerbahçelileri de davet ediyoruz. Malatya bu maça ev sahipliği yapmaya hazır” diye konuştu.