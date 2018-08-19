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19 Ağustos 2018 15:20

Fenerbahçeli taraftarlara kayısı ikram edildi

Spor Toto Süper Lig’in 2.

Fenerbahçeli taraftarlara kayısı ikram edildi

19 Ağustos 2018 15:20

haftasında Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanına Fenerbahçe’yi izlemek için gelen sarı-lacivertli taraftarlara statta kayısı ikram edildi.


haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, dün akşam sahasında karşılaştığı Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etti. Bu zorlu mücadele iki camia için de centilmenlik havasında geçti.


Malatya Ticaret Borsası tarafından Malatya Stadyumu’nda karşılaşmayı takip eden yaklaşık 2 bin Fenerbahçe taraftarına kayısı ikram edildi.


Malatya kayısısının tanıtımı ve Malatyalıların ne kadar misafirperver olduklarını göstermek adına küçük ambalajlar halinde dağıtılan kayısıları sarı-lacivertli taraftarların da çok sevdiği gözlendi.




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