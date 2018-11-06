Feribot İskelesinin çehresi değişti

Atabey Feribot İskelesindeki inceleme gezisine Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yıldırım, Daire Başkanları, Şube Müdürleri ile Battalgazi bölgesi muhtarları katıldı.

Malatya'ya çok güzel ve nezih bir mekanın kazandırıldığını belirten Polat, “Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın kullanımına sunmuş olduğumuz bu alandaki çalışmalarımız etaplar halinde devam edecektir. Şu an itibariyle vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz alan dışındaki bölgelerde de dolgu ve düzenleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dolgu çalışmalarının büyük oranda tamamlandığı mesire alanında ağaçlandırma çalışmalarının yanı sıra vatandaşlarımız tarafından mesire alanında kullanılmak üzere kamelyalar, barbeküler, oturma bankaları ile çocuklarımız için çocuk oyun gurupları bulunmaktadır. Çok güzel ve nezih bir alanı hemşehrilerimizin hizmetine kazandırmış olduk. Atabey Feribot İskelesi Mesire alanında Malatyalı hemşehrilerimiz çocuklarıyla birlikte bu alanda sessiz ve huzurlu zaman geçirebilecekler. Malatya'mıza en güzel hizmetleri her kesim ile birlikte yürüyerek yapacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Polat, “Atabey Feribot iskelesinde son bir yıl içerisinde 2'si Belediyemize ait olmak üzere 4 feribot ile toplam 100 bin araç ile 500 bin yolcu taşımacılığı gerçekleştirilmiştir. Feribot İskelemiz Malatya ve Baskil arasında oldukça aktif olarak hizmet vermekte. Büyükşehir Belediyesi olarak bu alanda yaptığımız çalışmaların vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşıladığına inanıyorum. Bu alanın yapımında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Muhtarlar adına bir teşekkür konuşması yapan, Kadıcayırı Mahalle Muhtarı Alaattin Eren, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat ve ekibine teşekkür ediyorum. “Binlerce insanın kullandığı bu alan yapılan çalışmalarla çok güzel bir görünüme kavuştu. Orduzu Mesire Alanına alternatif bir yer haline geldi. Emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.