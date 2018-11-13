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Film Festivali dolu dolu geçiyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl kapılarını 8.

kez açan Malatya Uluslararası Film Festivali, film gösterimleri ve çeşitli etkinliklerle devam ediyor.


Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmlerinden ‘Güvercin Hırsızları'nın festivaldeki ilk gösterimi Malatya Park Avşar Sinemaları'nda gerçekleştirildi. Gösterimin ardından filmin yönetmeni Osman Nail Doğan, kurgucusu Naim Kanat ve yapımcıları Sinan Sertel ile Turgay Şahin'in katılımıyla bir söyleşi gerçekleştirildi.


Yönetmen Osman Nail Doğan'ın ilk uzun metrajı olan ‘Güvercin Hırsızları', kendini güvercinciliğe adamış 16 yaşındaki Mahmut'un 8 yaşındaki İsmail'le kurduğu ilişkiye ve onların yaşadıklarına odaklanıyor. ‘Güvercin Hırsızları' dünya prömiyerini Saraybosna Film Festivali'nde yapmış, ardından Adana Film Festivali'nde gösterilmişti. Film Adana'da En İyi Kurgu ödülünü kazanmıştı.


Çekimleri yönetmen Osman Nail Doğan'ın memleketi Yozgat, Sorgun'da gerçekleştirilen film, Doğan'ın kendi yaşamından birçok detay barındırıyor. Yönetmen, kendi kardeşinin de uzun süredir güvercin beslediğinden ve çekimler esnasında ondan çok yardım aldıklarından söz ediyor.


Genelde doğal mekânlar ve amatör oyuncular kullandıklarını ifade eden Osman Nail Doğan, bunun sebebinin oradaki hayata müdahale etmeden belgeselvari bir hava yaratma amacı olduğunu dile getirdi.

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