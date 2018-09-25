Film Festivalinde Ulusal Jüri Başkanı Reis Çelik seçildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenecek olan Malatya Uluslararası Film Festivali'de Ulusal Uzun Metraj Yarışma bölümü jüri başkanlığını, ünlü yönetmen Reis Çelik üstlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Malatya Valiliği'nin de katkılarıyla 9-15 Kasım 2018 tarihleri arasında düzenlenecek 8. Malatya Uluslararası Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Yarışma bölümünün jürisine, senarist-yönetmen Reis Çelik başkanlık edecek. 1990'lı yıllardan itibaren adını duyurarak yeni Türk sinemasının önde gelen yönetmenleri arasında yer alan Reis Çelik, cesur yaklaşımları kadar deneysel çabalarıyla da dikkat çeken filmlere imza attı. Yönettiği filmlerle ulusal ve uluslararası tanınmış festivallerden ülkemize çok sayıda önemli ödül taşıyan Çelik, uzun süredir Film Yönetmenleri Derneği'nin de başkanlığını yürütüyor.

Ulusal bölümün jüri üyeleri ve bu bölümde yarışacak filmler, festivalin 10 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek basın toplantısında kamuoyu ile paylaşılacak.