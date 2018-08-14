Final Okulları öğrencileri hayal ettiklerini üretebilecek

Merkezde öğrenciler hayal etme becerilerini geliştirecek ve hayal ettiklerini üretebilecek.

“Bu benim hayalim” sloganıyla yeni eğitim öğretim yılına başlayacak merkezde STEM Sınıfı, Maker Atölyesi, Zeka Oyunları Atölyesi, Sesler Atölyesi, Renkler Atölyesi, Seramik Atölyesi, İngilizce Drama Sınıfı ile öğrencilerin aktif bir şekilde kullanabileceği bir Rehberlik Sınıfı ve sürekli onlarla bu merkezde olacak bir rehber öğretmen yer alacak.

Öğrencilerin mental ve motor gelişimlerine katkı sağlamak, sanatsal ve bilimsel açıdan daha donanımlı bireyler yetiştirmek adına kurulan merkez 2018 - 2019 eğitim-öğretim yılında Akıl Yürütme ve İşlem Oyunları Kulübünden, Piyano Kulübüne, Ahşap Kulübünden Eko Oyuncak Kulübüne, Robotik Kulübünden Seramik Kulübüne varıncaya dek pek çok sanatsal ve teknolojik alanda faaliyet gösterecek. Okulda önümüzdeki yıl açılması planlanan 20 öğrenci kulübü var ve bu merkezdeki atölyeler bu kulüplerin pek çoğuna ev sahipliği yapacak. Ayrıca okul öğrencileri İngilizce Speaking derslerini de bu merkezdeki Land of English isimli sınıfta işleyecek.