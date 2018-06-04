Maçında Portekiz’i 2-1 mağlup ederken, Evkur Yeni Malatyaspor’un genç oyuncusu Mustafa Eskihellaç 53 dakikada sahada görev yaptı.

Fransa’nın Marsilya kentinde düzenlenen turnuvada Portekiz karşısına çıkan ay yıldızlı ekibimiz, rakibini 2-1 mağlup etti. U20 Türkiye Milli Takımının gollerini Barış Alıcı ve Kubilay Kanatsızkuş kaydetti. Evkur Yeni Malatyaspor’un genç orta saha oyuncusu Mustafa Eskihellaç ilk on birde başladığı müsabakada 53 dakikada sahada kaldı. Eskihellaç, performansıyla hocasından geçer not alırken Evkur Yeni Malatyaspor’daki hocalarını da memnun etti. Portekiz’i mağlup ederek puanını 6’ya yükselten ay-yıldızlı ekip grubunu lider tamamlayarak adını yarı finale yazdırdı. Grupta Kanada 5 puanla ikinci, Japonya 4 puanla üçüncü olurken, Portekiz ise bir puanla son sırada yer aldı. Türkiye yarı final maçını 6 Haziran Çarşamba günü oynayacak. Gruptaki diğer maçta ise Kanada ile Japonya 1-1 berabere kaldı.