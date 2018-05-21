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21 Mayıs 2018 16:38

Finalli öğrencilerden bir başarı daha

Malatya Final Okulu kız ve erkekler hentbol takımları, minikler hentbol müsabakalarında il birincisi oldu.

Finalli öğrencilerden bir başarı daha

21 Mayıs 2018 16:38


2017 - 2018 eğitim-öğretim yılı okul sporlarında bir çok dalda başarıyla ayrılan Malatya Final Okulları Hentbolda da il birinciliği elde etti. Final Okulları kız ve erkek hentbol takımları, minikler hentbol müsabakalarında önemli başarı elde ederek il birincisi oldu. Her iki takımında müsabakalardan il birincisi olmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Okul Kurucu Müdürü Hasan Doğan, “Emeği gecen öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi kutlar başarılarının devamını dileriz” ifadelerine yer verdi.




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