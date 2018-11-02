Fırat Kalkınma Ajansı ile MTSO arasında sözleşme imzalandı

Fırat Kalkınma Ajansı Toplantı Salonunda düzenlenen proje imzalama törenine, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreter V. Abdulvahap Yoğunlu, Malatya TSO Genel Sekreteri Remzi Yaşar, Fırat Kalkınma Ajansı İzleme ve Değerlendirme Birimi Başkanı Mehmet Şirin Budancanamak katıldı.

İmza töreninde konuşan FKA Genel Sekreter vekili Abdulvahap Yoğunlu, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından başvurusu yapılarak başarılı bulunan fizibilite projenin imza töreni için bir araya geldiklerini söyledi.

Yoğunlu, proje kapsamında Malatya Organize Sanayi Bölgesinde yatırıma hazır, yatırımcısı hazır beş farklı sektörde, beş farklı alanda fizibilitelerin gerçekleştirileceğini belirterek, “Bu fizibiliteler kapsamında özel olarak belirlenen alanlarda yatırımın teknik, idari, mali ve ekonomik alanda değerlendirilmesi yapılarak yatırımcıya hazır hale getirilecek. İnşallah fizibiliteler çıktıktan sonra bu yatırımlar ilimize kazandırılmış olacak. Tek tek sayacak olursak; elektrikli küçük ev aletleri, çelik mutfak eşyası, tekstil, çelik kapı, ayakkabı yatırımlarından ilimizde yatırım alanları bazıları bulunan bazıları da büyümeye açık sektörlerdir. Özellikle elektrikli ev aletleri konusunda komşu illerimizde önemli çalışmalar var. İlimizde de buna yönelik yatırıma hazır olan yatırımcılarımız söz konusu. Biz bunu ticaret ve sanayi odamızın destekleri ve çalışmalarıyla bu proje kapsamında yatırımcımıza hazır hale getireceğiz” dedi.

Fizibilite projesinin bölgeye ve Malatya'ya hayırlı olması temennisinde bulunan Yoğunlu, “Ön fizibiliteleri, fizibiliteleri yapılacak yatırımların ilimizin istihdamına, ekonomisine hayırlar getirmesini diliyorum. Bu projeleri hazırlayan öncelikle Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız aynı zamanda TOBB Yönetim Kurulu Üyemiz Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'na da şükranlarımı sunuyorum. Kendi ekipleri de proje hazırlama aşamasında çok önemli çabalar gösterdiler. Çok da güzel bir proje hazırladır. Biz de değerlendirirken başarılı bulduk, yönetim kulumuzda onayladı. İlimize ben tekrar hayırlı olmasını diliyorum. İlimizin ekonomisine katkı vereceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak geldikleri süreç içerisinde ciddi anlamda altyapı hazırlamaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Sadıkoğlu, bir şehirde köklü değişimin olması için altyapı ve fizibilite çalışmasının yapılmasının çok önemli olduğuna değinerek, “İnsanlarımıza vermiş olduğumuz sözler var. Onların ticaretinin önünü açmak ve yatırıma yönlendirilmesi için elimizden gelen katkıyı sağlamak. Ticaret ve Sanayi Odalarının, belediyeler ve resmi kurumlar gibi ciddi bütçeleri yoktur. İnsanların ufkunu, vizyonunu açar ve yol gösterir. İş yapmaları için bürokrasi ile ilgili sıkıntılarını çözer. Yurtdışı ve yurtiçi entegresini sağlar. Biz de Malatya TSO olarak köklü değişim gerçekleştirme arzusu içinde geldiğim günden beri Fırat Kalkınma Ajansı ile diyaloğumuzu sürdürdük. Bu anlamda Fırat Kalkınma Ajansı, Malatyamız ve bölgemiz için ciddi anlamda bir şans. Bölgenin kalkınması için katkı sunan bir ajans” şeklinde konuştu.

Amaçlarının sektörel anlamda özellikle kendi şehirlerinden başka şehirlere göç etmiş yatırımcıların tamamını yeniden Malatya'ya getirmek olduğunu kaydeden Sadıkoğlu, “Burada ticaretle uğraşan insanları sanayi sektörü ile ilgili atılım yapmaları sağlamak amaçlı fizibilite yaparak onlara bir şeyler sunmak gerekmektedir. Malatya TSO olarak 50 sektörde fizibilite yaparak gelen yatırımcıya, yapacakları yatırımların maliyetleri, kaç personel çalıştırabilecekleri, pazarın ne kadar ihtiyaca cevap verebileceği, ne kadar yol alabileceğini, yurtdışı ve yurtiçi ihracat rakamlarını bununla birlikte karlığını ortaya koyabileceğimiz sektörleri seçip fizibilitelerini Malatya Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde toplayarak yatırımcı geldiği süreç içerisinde yol haritasını net bir şekilde önlerine koyarak iş yapmalarını sağlamak amacındayız. İlk etapta Fırat Kalkınma Ajansı'nın desteği ile 150 bin TL'lik bir proje desteği sağlanmış oldu. Küçük ev aletleri, çelik kapı, mutfak eşyaları, ayakkabı sektörü ve buna benzer sektörlerle ilgili bütçe yeterli oldu. İleriki süreçte fizibilite sayılarını artırıp, insanların yatırım yapması için yol haritasını önlerine koyduklarında sıkıntı yaşamadan hareket etmelerini arzu ediyoruz. Bu bir altyapıdır. Bazı illerde altyapı olmadığı için, bir şeylerin altyapısını oluşturmak süreç ve zaman alıyor. Altyapı oluştuktan sonra büyüme hızı gayret gösterildiğinde daha ileri seviyelere gideceğine inancımız tamdır. Bizin işimiz popülizm yapmak yerine, icraat yapmak. Bunun içinde uluslararası rekabeti geliştirme destekleri adı altında UR-GE Projeleri gerçekleştiriyoruz. Özellikle bugün ihracat yapan veya yapmayan üretici firmalarımızı yurt içinde yurtdışında alıcılarla buluşturup onların fuara katılımlarını sağlayıp, yurtdışında kendi sektörü ile ilgili gelişmiş eğitim veren kurumları buraya getirip işlerini nasıl geliştirebilirler ve bununda yüzde 75'i devlet desteği ile yapılıyor. Bu anlamda UR-GE Projeleri de yazmaya devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Sadıkoğlu, Malatya'ya katkı sağlayacaklarını dile getirerek, “Malatya'ya katkı sağlayacağımıza inancımız tamdır. Biz şehrimizin gelişmesi için buradayız. Fizibilite projesi ile ileriki dönemdeki UR-GE Projesi ve daha farklı projelerle sektörel bazdaki insanların gelişimi, Malatya'yı cazip hale getirip insanların buraya yatırım yapmasını ve burada iş yapan insanların büyümesini sağlayarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından fizibilite desteği sözleşmesi imzalandı.