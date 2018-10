Fırat Tarım Meslek Lisesi Avrupa yolunda

Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanı öğrencileri uygulama eğitimi için Avrupa'ya gidecek.

Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği kapsamında 2018 yılı teklif çağrısı döneminde sunulan 2018-1-TR01-K102-051688 numaralı Avrupa'da Kırmızı Et Üretiminde Hayvan Sağlığı Uygulama Eğitimi isimli proje Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edildi. Proje Hayat boyu Öğrenme ve Gençlik Programları Türkiye Ulusal Ajansı Tarafından desteklemeye değer 518 proje içerisinde yer aldı.

Temel düzeyde mesleki eğitim alan öğrencilerin katıldığı ülkelerarası staj ve çalışma ziyareti olarak adlandırılan hareketlilik faaliyetine, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanından toplam 21 öğrenci katılacak.

Proje sorumlusu Selahattin ÖZzmen Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının faaliyetleri ile Hayat Boyu Öğrenme Programı hakkında şu bilgileri verdi: “ERASMUS+ AB'ye üye ve aday ülkelerin mesleki eğitime yönelik politikalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir programdır. Bu program, ülkeler arası iş birliğinin kullanılarak mesleki eğitim sistemleri ile uygulamalarında kalitenin geliştirilmesini, yeniliklerin teşvik edilmesini ve Avrupa boyutunun yükseltilmesini amaç edinmektedir. Projemize katılacak ve yurt dışında mesleki eğitim alma fırsatı yakalayacak öğrencilerimizin, Hayvan Kırmızı Et Üretiminde Hayvan Sağlığı Uygulamalarının yeni yöntem ve tekniklerini uygulayarak öğrenecek öğrencilerimizin hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği alanında yetkin ara eleman olarak yetiştirilmelerini hedeflenmektedir. Projemiz öğrencilerimizin girişimci, yenilikleri takip eden ve birlikte çalışan birer eleman olmalarına destek niteliği taşımaktadır. Bu proje ile AB müzakereleri çerçevesinde kırmızı et üretiminde hayvan sağlığının Türkiye için önemine ve AB ile karşılaştırmalar ışığında, ülkemizdeki mevcut duruma ve sorunlara çözüm arayacağız. Alacağımız 2 haftalık uygulama eğitimi ile hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde hastalıklardan arındırılmış, sağlıklı kırmızı et üretimi konusunda önemli bir deneyim ve kalite gelişimini sağlayacağız. Avrupa Birliği ülkelerindeki, sağlıklı kırmızı et üretiminde yeni uygulamaların öğrenilmesi ile okullarımızın, yönetim ve eğitim programları kapasitelerinde ilerleme kaydedeceğiz. Avrupa ülkelerinin başarılı bir şekilde uyguladığı ‘Sürdürülebilir Hayvancılığın' temeli olan hayvan sağlığının korunması için alınan tedbirleri öğreneceğiz” şeklinde konuştu.

Okul Müdürü Şükrü Doğan ise, “Hayvancılık tarımsal üretimin amiral gemisidir. Hayvancılık üretilen tarımsal katma değerin lokomotifidir. Ülkemiz için stratejik önem taşıyan hayvancılık sektörünün ayakta tutularak, dışa bağımlılığın önüne geçilmesi zorunludur. Verimli ve kazançlı bir hayvancılığın yapılabilmesi, bilimsel metotlara dayalı olarak hayvan yetiştirme, besleme ve sağlık hizmetlerinin sağlanmasına bağlıdır. Bu amaçla öğrencilerimizi yurt dışı staj çalışmasına gönderiyoruz. Proje kapsamında 7 öğrenci 1 refakatçi öğretmen Çek Cumhuriyeti'ne, 7 öğrenci 1 refakatçi öğretmen Macaristan'a ve 7 öğrenci 1 refakatçi öğretmen Almanya' ya gidecekler. Yaklaşık 39 bin 000 Euro hibe desteği aldığımız projemizde katılımcıların uçak biletleri, konaklama, yeme-içme, yurtdışı seyahat sigorta giderleri, Yurt içi ve yurt dışı havaalanı transferleri, proje kapsamındaki alacakları kurs, seminer gibi eğitim giderleri bu hibeden karşılanacaktır. Katılımcılarımızın çok güzel kazanımlarla döneceklerine inanıyorum” diye konuştu.