Fırtınanın devirdiği ağaç otomobilin üzerine düştü

Malatya’da şiddetli fırtına kısa sürede hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınanın etkisiyle ağaçlar araçların üzerine devrildi. Malatya’da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur birlikte fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kentte bir sürede daha etkili olması beklenen fırtına nedeniyle devrilen bir ağaç Sivas Caddesi İnönü Stadyumu önünde park halinde bulunan Mustafa Genç’e ait olduğu öğrenilen 44 NZ 899 plakalı otomobilin üzerine düştü. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda otomobilde maddi hasar meydana gelirken ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri devrilen ağacı yoldan kaldırdı.