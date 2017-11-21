Diğer
Kategoriler
21 Kasım 2017 15:37

Fırtınanın devirdiği ağaç otomobilin üzerine düştü

Malatya’da bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle devrilen ağaç otomobilin üzerine düştü.

Fırtınanın devirdiği ağaç otomobilin üzerine düştü

21 Kasım 2017 15:37


Malatya’da şiddetli fırtına kısa sürede hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınanın etkisiyle ağaçlar araçların üzerine devrildi. Malatya’da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur birlikte fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kentte bir sürede daha etkili olması beklenen fırtına nedeniyle devrilen bir ağaç Sivas Caddesi İnönü Stadyumu önünde park halinde bulunan Mustafa Genç’e ait olduğu öğrenilen 44 NZ 899 plakalı otomobilin üzerine düştü. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda otomobilde maddi hasar meydana gelirken ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri devrilen ağacı yoldan kaldırdı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
7
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    7°C
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    5°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    5°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç