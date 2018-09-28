FKA yönetim kurulu toplantısı Elazığ'da yapıldı

Fırat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı Tunceli Valisi Tuncay Sonel başkanlığında Elazığ'da yapıldı.

Toplantıya, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Elazığ Valisi Çetin Oktan Kaldırım, Bingöl Valisi Ali Mantı, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi,Tunceli İl Genel Meclisi Başkanı Zülfü Külahcı, Elazığ İl Genel Meclisi Başkanı Metin Baki Ölçücü, Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeynel Açıkgöz katıldı.

Toplantı öncesinde bir açıklama yapan Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Fırat Kalkınma Ajansı 2018 yılı Eylül ayı yönetim kurulu toplantısı için Elazığ'da bir araya geldiklerini söyledi.

Sonel, toplantıda öncelikle Fırat Kalkınma Ajansının 2019 yılı Çalışma Programı ve Bütçesine ilişkin hususları değerlendireceklerini belirterek, şöyle konuştu:

“ 2019 yılında yürütülmesi planlanan faaliyetler ile destek programlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunacağız. 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında başvuruda bulunulan projelerin değerlendirme sonuçları ve Ajans olarak bölge illeri için üzerinde çalıştığımız güdümlü proje taslakları toplantımızda görüşülecektir. 2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar gereği bölge illeri kamu yatırım teklifleri ve Ajansımız 2018 yılı Ara Faaliyet Raporu toplantımızda değerlendirilecektir.”

Toplantıda ayrıca Fırat Kalkınma Ajansının devam eden faaliyetleri ile ilgili konular ve diğer gündem önerilerinin de görüşüleceğini ifade eden Sonel, “Toplantımızın sonunda 1 yıldır yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütmekte olan Malatya Valimiz Sayın Ali Kaban Beyefendiye ajansımıza ve bölgemize yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor ve yönetim kurulu başkanlığı görevini kendisinden teslim alıyorum” diye konuştu.

Sonel, toplantının ve kararların Fırat Kalkınma Ajansı ve TRB1 illeri için hayırlı olmasını temennisinde bulundu.