Fotokamp 28 Haziran’da başlıyor

Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) ile Arapgir Belediyesi’nin organize ettiği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı, Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve birçok kurum STK tarafından desteklenen Uluslararası Malatya Fotokamp etkinliklerinin hazırlığı yoğun bir şekilde devam ediyor.

Bu yıl da Arapgir’de gerçekleştirilecek etkinlikler 28 Haziran 2018 Perşembe günü başlayıp 1 Temmuz 2018 Pazar günü sona erecek. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kamp alanı olarak düzenlenen Arapgir’deki Kozluk Çayı’nın Kayaarası Kanyonu’nda yapılacak fotokamp için katılım taleplerinin her geçen gün arttığı, bu yıl katılımın geçen yıla göre daha fazla olacağı belirtiliyor.

Fotokamp’ta bu yıl engelli öğrencilere de fotoğraf eğitimi verilecek. Fotokamp Genel Koordinatörü Mustafa Ertekin’in öngörüsü, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Arapgir Belediyesi’nin özverili çalışanı Ayfer Zencirkaya ve Engelsiz Fotoğraf Derneği (ENFOD)’nin destekleriyle gerçekleştirilecek olan bu anlamlı faaliyet için 10 engelli öğrenciye fotoğraf makinesi alınacak. Eğitimler sonunda öğrencilerin çektikleri fotoğraflardan bir sergi oluşturulacak. Daha sonra fotoğraf makineleri de öğrencilere hediye edilecek.

Fotoğraf yoluyla engellilerin sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemek amacıyla kurulan Engelsiz Fotoğraf Derneği’nin kurucuları Nilgün Şahin ve Mebrur Hatunoğlu yaptıkları açıklamada “Bazı arkadaşlarımız uzun yıllardır engelli çocuklarla fotoğraf çalışmaları yapmaktadır. Fotoğraf o çocukların yaşama bağlanmasında oldukça önemli bir araç. Engelli çocuklarla birlikte oldukça, onların ve ailelerinin, bizim yaşadığımız dünyadan oldukça farklı, oldukça zor bir dünyaları olduğunu gördük. Engelli çocukları tanıdıkça da onların saflığına, yalansız bir dünyada yaşadıklarına, koşulları ne denli zor olursa olsun, yaşama tutunabilmek için bir şeyler oluşturduklarına tanık olduk. ENFOD böyle doğdu. Bu yüzden engelli çocuklarla ilgili projeler yapmaya, başka kurum/kişi ve STK’ların yaptığı projeleri desteklemeye, bu sayede engellilere ve ailelerine ulaşmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştular.

Fotokamp’a katılacak fotoğraf sanatçıları da belli olmaya başladı. Edinilen bilgilere göre İbrahim Demirel, Mustafa Ertekin, İbrahim Göksungur, Tarik Yurtgezer, Özcan Yurdalan, Rasul Guliyev, Akin Acar, Huseyin Aldirmaz, Tamer Günal, Sinan Kilic, Murat Gunaydin, Serkan Colak ile İzmir’den Mahzen Photos Kolektifi de Arapgir’deki Fotokamp’a katılacaklar. Fotoğraf Sanatçıları Serkan Çolak ve Sinan Kılıç tarafından kurulan Mahzen Photos Kolektifi özellikle yaptığı belgesel fotoğraf çalışmalarıyla adından sıklıkla söz ettirmekte. Her iki fotoğraf sanatçısı da fotokampa katılacak olan fotoğraf meraklılarına eğitimler vererek, Arapgir’in farklı yerleşim birimlerinde fotoğraf çekimleri gerçekleştirecekler.

Bu yıl katılacak konuklar arasında Duayen Fotoğraf Sanatçısı İbrahim Demirel de bulunuyor. İbrahim Demirel yıllarını sanata ve fotoğrafa adamış bir isim olarak tanınıyor. Daha önce de çeşitli etkinlikler kapsamında Malatya’ya gelen ve aslen Akçadağlı olan İbrahim Demirel’in atölye çalışması düzenleyip, fotoğraf severlerle birikimlerini paylaşıp, fotokampı renklendirmesi bekleniyor.

Uluslararası Malatya Fotokamp etkinliklerinin bir başka konuğu ise Türk fotoğraf tarihinde önemli bir yere sahip olan Yazar, Seyyah ve Fotoğraf Sanatçısı Özcan Yurdalan olacak. Özcan Yurdalan’ın belgesel fotoğraf alanında önemli çalışmaları bulunuyor.

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu bu yıl ikinci kez Arapgir’de yapılan fotokamp etkinliklerine tüm doğaseverleri beklediklerini belirterek “Doğasıyla, misafirperverliğiyle, kültürüyle, tarihiyle önemli bir yere sahip Arapgir’de gerek yurt içinden, gerekse yurt dışından gelecek misafirlerimizi en iyi şekilde konuk etmeye çalışacağız. Onların mutlu bir şekilde ilçemizden ayrılması için üzerime düşen görevi yerine getireceğiz. Tüm hemşehrilerimizle birlikte doğaseverleri ‘yırtık da olsa çadırını al gel’ diyerek fotokampa bekliyoruz” diye konuştu.