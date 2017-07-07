Fotokamp başladı

Uluslararası Malatya Fotokamp Projesi, Kayaarası Kanyonunda başladı.
İlk günde 150 çadırın kurulduğu ve yaklaşık 400 ziyaretçinin katıldığı kamp dolu dolu geçiyor. Kampın ilk gününde Arapgir ilçesine gelen yerli yabancı onlarca fotoğraf sanatçısı ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezerek fotoğrafladılar. Kayaarası Kanyonuna hayran kalan konuklar bol bol resim çekerken, akşam kamp ateşinin yakılmasıyla birlikte renkli görüntüler oluştu.
Halayların çekildiği, türkülerin söylendiği etkinlikte konuklarıyla tek tek yakından ilgilen Arapgir Belediye başkanı Haluk Cömertoğlu 3.Uluslararası Malatya Fotokamp Projesi’ne ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını kaydetti.