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28 Haziran 2018 16:22

Fotokamp renkli görüntülerle başladı

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Fotokamp renkli görüntülerle başladı

28 Haziran 2018 16:22

Uluslararası Malatya Fotokamp Projesi, Arapgir Kayaarası Kanyonunda başladı.


Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği-MAFSAD ile Arapgir Belediyesi tarafından organize edilen, Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, İnönü Üniversitesi, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Parantez Eğitim Kurumları, Arapgir Doğa Sporları Derneği tarafından desteklenen Fotokamp projesi Arapgir Kayaarası Kanyonunda başladı.


Renkli görüntülerle başlayan ilk günde yaklaşık 180 çadırın kurulduğu ve 500 ziyaretçinin katıldığı kampa ilgi büyük.Kampın ilk gününde Arapgir ilçesine gelen yerli yabancı onlarca fotoğraf sanatçısı ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezerek fotoğrafladı.


Kayaarası Kanyonuna hayran kalan konukların bol bol resim çektiği, halayların çekildiği, etkinlik 3 gün sürecek.




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