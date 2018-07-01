Fotokamp sona erdi

Uluslararası Malatya Fotokamp etkinliği sona erdi.

Fotokamp etkinliği 3. gününde, etkinliğe katkı sunan kurum ve kuruluş temsilcileri ile kampa katılan bazı fotoğraf sanatçılarına plaket verilmesiyle sona erdi.

Fotokamp etkinliğinin kapanış programına Malatya Vali Yardımcısı Regaip Ahmet Özyiğit,MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu,Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu,İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay,Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan,Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) Başkanı İnan Orhan ile çok sayıda davetli katıldı.

Vali yardımcısı Özyiğit, Milletvekili Fendoğlu ile rektör Kızılay kampı gezerek fotoğraf sanatçıları ve katılımcılarla sohbet ederek çay içti. Programda kısa bir konuşma yapan Vali Yardımcısı Regaip Ahmet Özyiğit, "Program gerçekten çok güzel, ben şaşırdım ilk defa katılıyorum. Burası cennetten bir köşe. Sizler hayatın tadını çıkarıyorsunuz. Hayatın tanıdı çıkaramayan diğer Malatyalı hemşehrilerimizi ve farklı şehirlerdeki vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir etkinlik çok güzel bir yer. Etkinliği başından beri takip eden, Arapgir’de çok güzel işler yapan, biraz öncede gördük yemeği bile kendisi dağıtıyor bu çok güzel bir incelik ,kıymetli belediye başkanımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

4.Uluslararası Malatya Fotokamp etkinliğini değerlendiren Fendoğlu ise,"Geçen sene düzenlenen 3’üncü fotokamp etkinliğine sade bir vatandaş olarak katıldım.Bu yıl ise Allah nasip etti milletvekili olarak katılıyoruz. Bu tür sosyal etkinliklerin üç gün ile sınırlı kalmaması lazım.Yeşilyurt Festivali ile de denk gelmesi üzdü bizleri biraz.Başta Haluk Başkanımız olmak üzere Malatya’mız için kim çalışıyorsa onların hizmetkarı olurum. Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği-MAFSAD başkanımızı da ilgi ile takip ediyorum, inanın şu üç günlük kamp olayın sesi dışarıdan özellikte yurt dışında çok daha fazla ses getiriyor. Tanıtımda usta fotoğrafçıların anı yakaladıkları Arapgirimiz ,Malatya’mız uzun bir süre dillerde kalır. Kampta her türlü imkan mevcut kampa gelmek isteyip de gelemeyen herkesi kampa bekliyoruz, fotoğraf makinelerini alsın gelsinler" ifadelerini kullandı

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay da " Arapgir Belediyesi ve Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) 4’üncü fotokampı harika,doğa içerisinde, çay boyunda çok güzel yerleşim yeri 6 bin civarında kamp katılımcısı ile ziyarete geldik.Ben tüm katılımcıları gözlerinde mutluluk okunuyor şekilde gördüm.Tanıştıklarım ve konuştuklarım bunu yakından ifade ettiler. Tabiat çok harika burada.Katılımcılar da tabiatın tam içerisinde tabiatın güzelliklerini yaşıyorlar.Hemde çok güzel bir muhabbet,arkadaşlık bir sohbet ortamı oluşturmuşlar. Arapgir Belediye başkanı Haluk Cömertoğlu’na ve (MAFSAD) başkanına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Programın kapanış konuşmasını yapan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ise "4.Uluslararası Malatya Fotokamp etkinliğinin gerçekleşmesine katkı sunan herkese teşekkür ederek," Arapgir’in bugüne kadarki en büyük ve en kalabalık tanıtım projesini tamamlamış olduk. Arapgir için konuştuğumuz hep bir şey var; uzlaşının hakim olduğu,buluşturan, konuşturan, ağlaştıran sonra da mutluluk ile birbirini aratan şehrin, medeniyetin adıdır Arapgir diyoruz.Bu medeniyetimizin, kültürümüzün sancılı bir yolcusu olarak, sağcısıyla, solcusuyla, Alevisiyle, Sünnisiyle, Türküyle, Kürdüyle şuna buna inanıyor demeden rengine dilene bakmadan kardeş olmanın örneğini burada sergiliyoruz.Siyaset üstü bir program icra ediyoruz. Dolayısıyla bugüne kadar yapılan programlarının en iyisinden birisini yapmış bulunuyoruz.Herkese çok teşekkür ediyorum. Şu içerisinde bulunduğumuz vadi 10 bin yıllık bir yaşam vadisi, üst tarafta taş köprü onun altında kaya mezarlarında bulunduğu büyük bir yerleşke neolitik döneme ait .Suyuyla beraber akıp gelen, Fırat’a kadar buluşuncaya kadar sadece suyun değil tecrübenin de aktığı bir vadiler şehri ve bugüne kadar böyle bir etkinlik yapılamamıştı.Ben emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum,huzur kenti,irfan kenti sizleri her zaman misafir etmeye hazır diyorum" diye konuştu

Yapılan konuşmaların ardından plaket törenine geçildi. Program toplu resim çekilmesiyle son buldu.