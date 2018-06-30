Fotokampta nikah kıydılar

Uluslararası Malatya Fotokampta nikah törenine ev sahipliği yaptı.

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Fotokamp, Arapgir ilçesindeki Kayaarası Kanyonunda renkli görüntülerle devam ediyor. Kampın üçüncü gününde, çocuklar Sanat Atölyesi’nde tuval boya taş boya çalışması yaparken, farklı yaş gruplarındaki katılımcılar da Malatya Ekstrem Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği organize ettiği slackline sporcularının kontrolünde ip üzerinde yürüme etkinliğine katılarak eğlence dolu dakikalar yaşadılar.

Kampta gece ise, Bilge Şahiner ve Ethem Enes Güzeler’in nikahı kıyıldı. Fotokampta nikah masasına oturan çiftin nikahını, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu kıydı. Nikahın bir ahitleşme olduğunu belirten Cömertoğlu nikahı kıydığı çifte öğütlerde bulunurken, nikah defterine çiftin nikahının Uluslararası Malatya Fotokampta kıyıldığı notunu düştü.

Nikah töreni sonrası katılımcılar gecenin ilerleyen saatlerine kadar Arapgir yöresine ait türküler eşliğinde eğlendiler.