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11 Temmuz 2017 14:25

Freni boşalan otobüs dükkana çarptı

Malatya’da park halindeki yolcu otobüsünün freninin boşalması ile hareket ederek kuyumcu dükkanına çarpması güvenlik kameralarına yansıdı.

Freni boşalan otobüs dükkana çarptı

11 Temmuz 2017 14:25

Kaldırımda yürüyen vatandaşların son anda kenara çekilmesi ile şans eseri kazada kimsenin burnu bile kanamadı.


Olay, dün akşam saatlerinde eski belediye yanında yaşandı. İddiaya göre, MOTAŞ’a ait 44 LP 781 plakalı yolcu otobüsü, Fuzuli Caddesi girişi Emekliler Parkı yanında park halindeyken birden harekete geçti. El freninin arızalandığı iddia edilen otobüs yaklaşık 50 metre içerisinde boş halde ilerleyerek ana caddeden geçti ve bir kuyumcunun camlarına çarparak durabildi.


Otobüsün yavaş ilerlemesi ve kaldırımda yürüyen vatandaşların son anda durumu fark edip kaçması ile kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamazken, kuyumcu dükkanı ve otobüste hasar oluştu. Yaşanan kaza dükkanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, görüntülerde kaldırımda yürüyen vatandaşların otobüsü fark edip son anda kaçtıkları görülüyor.


Kuyumcu dükkanının sahibi Suat Özden, olaydan polisin kendilerini araması ile haberdar olduklarını belirterek, “Hemen olay yerine geldik. Kazada şans eseri kimsenin yaralanmaması bizler için en büyük sevindirici tarafı. Mal yerine gelir ama can yerine gelmez. Bizim en büyük tesellimiz bu” dedi.


Özden, dükkanındaki masrafların ise belediye tarafından karşılanacağını söyledi.




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