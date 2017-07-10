Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2017 23:16

Freni boşalan otobüs kuyumcu dükkanına çarptı

Malatya’da park halindeyken freni boşalan otobüs, bir kuyumcu dükkanına çarparak durabildi.

Freni boşalan otobüs kuyumcu dükkanına çarptı

10 Temmuz 2017 23:16


Kaza, akşam saatlerinde kentin en işlek caddelerinden olan Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emekliler Parkı yanında park halinde bulunan şehir içi yolcu otobüsünün freni iddiaya göre boşadı ve otobüs kendi kendine hareket etmeye başladı. Yokuş aşağıya kontrolsüz inen otobüs, Suat Özden’e ait kuyumcu dükkanına çarparak durabildi. Facianın eşiğinden dönülen kazada şans eseri can kaybı yaşanmazken, otobüste ve mağazada maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
MALATYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 17 ŞEVVÂL 1438
  • 11 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:00
  • Güneş :05:06
  • Öğle :12:43
  • İkindi :16:37
  • Akşam :20:00
  • Yatsı :21:48
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!