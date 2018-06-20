Futbol turnuvası start aldı

Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivali Kapsamındaki Futbol Turnuvasının açılışı yapıldı.

Yeşilyurt Belediyespor Kulübü Halk Oyunları ekibi tarafından sergilenen yöresel oyunlardan sonra gerçekleşen açılış töreninde konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, amatör sporlara sürekli destek verdiklerini ifade etti. Gerçekleştirilen altyapı yatırımları ve destekler ile gelecek için ciddi kazanımlar elde ettiklerini aktaran Başkan Çınar, “Bu yıl süne ev sahipliği yapacağımız Kiraz festivalimiz kapsamında artık geleneksel hale getirdiğimiz futbol turnuvamızın düzenlenmesinde emeği geçenleri canı gönülden tebrik ederim. 10 gün sürecek turnuvamıza katılan bütün kulüplerimize, antrenörlerimize, futbolcularımıza ve maçları yönetecek hakemlerimize başarılar dilerim. Maçlarımızın fair-play ruhuna uygun, centilmenlik ve kardeşlik havasında geçmesini, gençlerimizin gelişim süreçlerine katkı sağlamasını temenni ederim. Düzenlenen bu tür organizasyonlar sporcularımızın motivasyonlarını yükseltmeleri açısından büyük önem arz etmektedir. Sporcularımız gerçekleşen alt yapı yatırımları, modern sahalar ve titizlikle yürütülen bu tür organizasyonlar neticesinde hem antrenmanlarını hem de müsabakalarını profesyonel ortamlarda güvenli bir şekilde gerçekleştiriyorlar. Gençlerimiz bir yandan var olan yeteneklerini geliştirirken diğer taraftan ilimizdeki futbolun gelişimine katkı sunuyorlar. Yeşilyurt Belediyesi olarak amatör sporun ve sporcularımızın her zaman yanındayız” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediyesinin maddi ve manevi destekleriyle faaliyetlerini sürdüren Yeşilyurt Belediyespor’un bir çok branşta mücadele ettiğini dile getiren Çınar, “Gençlerimizin farklı sportif atktivitelere katılıp kendi yeteneklerini geliştirmeleri, kötü alışkanlıklardan uzak kalıp, vatana ve millete yararlı bireyler olmaları için elimizden gelen desteği veriyoruz. Amatör spor kulüplerimizin başarı sağlamaları için imkânlarımızı seferber ettik. Yeşiltepe’de ki futbol sahalarının tribün yapım işi başta olmak üzere yollarının yenilenmesine kadar birçok alanda elimizden gelen desteği verdik. İlimizde faaliyetlerine devam eden 52 kulübümüze 28 farklı branşına malzeme yardımında bulunduk. Yeşilyurt Belediyespor Kulübümüz çatısı altında futbol başta olmak üzere birçok branşta bine yakın lisanslı sporcumuz bulunmaktadır. Futbol takımımız geçtiğimiz yıllarda şampiyonluğu hep ucu ucuna kaçırdı. Ancak bu yıl kuracağımız güçlü kadro ile inşallah hedeflenen noktaya ulaşacağız, kulübümüzün bu sevinci bize yaşatacağına yürekten inanıyorum” dedi.

Amatör sporun gelişmesi için çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Başkan Çınar “Dilek mahallemize çok güzel, modern bir halı saha inşa ettik, yakın zamanda açılışını yapacağız. Göreve geldiğimiz zaman Yakınca mahallesinde atıl durumda olan bir alanı Kadın Yaşam ve Spor Merkezine dönüştürüp, bayanlarımızın sportif ve kültürel etkinliklere katılımlarını artırdık. İlçemizin farklı bölgelerinde hizmet veren Yeşilkonak ve Gençlik Merkezlerimiz yaz kursları ile çalışmalarına devam ediyor. Bütün projelerimiz, yatırımlarımız ve organizasyonlarımızın temel amacı hemşerilerimizin huzur, güven ve mutluluk içerisinde hayatını sürdürmesidir. Mutlu insanların şehri Yeşilyurt’un hak ettiği hizmetleri alabilmesi adına çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediyesinin amatör kulüplere ve sporculara büyük katkı sağladığını ifade eden A.S.K.F. Başkanı Seyfullah Özdemir ise “Geleneksel hale gelen futbol turnuvasının bu yılda devam etmesini sağlayan Belediye Başkanımız Mehmet Çınar ve ekibine teşekkür ediyoruz. Yeşilyurt Belediyesinin amatör sporlara verdiği destekler bizleri çok memnun etmektedir. Bu tür organizasyonlar sporcularımızın kendini geliştirmesi için çok önemlidir. Bugüne kadar sağlanan destekler ve Kültür, Kiraz ve Spor Festivali kapsamında düzenlenen turnuva için Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’a teşekkür eder, mücadele edecek kulüplerimize ve futbolcularımıza başarılar dilerim” diye konuştu.

A.S.K.F. Başkanı Seyfullah Özdemir, günün anısına Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a 44 numaralı A Milli Takım forması ile ay yıldızlı kaşkol hediye etti.

Büyük bir heyecana sahne olması beklenen futbol turnuvasının başlama vuruşunu Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar yaparken, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafından sonra Adafı Kartalspor ile Karakavakspor takımları arasında oynanan karşılaşmayla futbol turnuvasına start verildi.

Yeşiltepe’de ki 1 ve 3 nolu sahada tek devreli lig usulüne göre oynanacak futbol turnuvasında Kale Gençlerbirliği, Telekom, Yeşilyurt Belediyespor, Adafı Kartalspor, Karakavakspor, Galataspor,Erkenek Hürriyetspor, Orduzuspor, İnönü Üniversitesispor, Malatya Fenerspor, Akçadağspor, Kaldırımgücü, Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü, Konak Belediyespor, Hekimhan Girmanaspor ve Sanayispor Kulüpleri U-17 takımlarıyla mücadele edecekler.

10 gün sürecek olan futbol turnuvasında dereceye girecek takımların ödülleri Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivali kapsamında düzenlenecek ödül töreninde takdim edilecek.