Futbol Turnuvasında şampiyon Hüsüklüspor oldu

Pütürge çevre köyleri Futbol Turnuvasının finali geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine bayramda yapıldı. Pütürge Stadyumunda yapılan turnuvaya Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Ak Parti milletvekili adayları, Evkur Yeni Malatyaspor kulüp Başkanı Adil Gevrek, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat, Doğanyol Belediye Başkanı Recep Gülbey, Pütürge Çevre Köyleri Derneği Başkanı Osman Dursun ve yönetim kurulu ile çok sayıda davetli katıldı.

Konser, folklor ekibi gösterisi ve sünnet şöleni gibi etkinliklerin ardından yapılan futbol turnuvasında 24 takım arasından finale yükselen iki takım karşı karşıya geldi.

Nohutlu ile Hüsüklüspor’un karşı karşıya geldikleri müsabaka büyük bir çekişmeye sahne olurken, 90 dakika ve uzatmalar sonrası maç penaltılara gitti.

Maça her iki takım temkinli başladı karşılıklı ataklardan gol çıkmadı ve ilk yarı 0 - 0 sona erdi. İkinci yarıda da sahadaki dişe diş mücadele maçta gol sesi çıkmasına engel olurken, karşılaşma penaltılara kaldı. İlk 5 penaltıda 4 - 4 beraberlik olurken, her iki takım da 1 atıştan faydalanamadılar. Seri penaltılar sonucu ise Hüsüklüspor rakibini 9-8 yenerek şampiyon oldu.